JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air sedang berduka karena meninggalnya Cecep Reza pada Selasa 19 November 2019 saat tengah tertidur di kediamannya di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Aktor 31 tahun itu ditemukan tak sadarkan diri oleh putrinya, Aira.

Pemilik nama asli Mochamad Syariful Zannah ini lahir di Cirebon pada 17 Desember 1987. Merupakan anak pertama dari pasangan Dedy Juanerdi dan Tandry Oktiyanty. Ia memiliki adik kandung bernama Rizky.

Cecep memulai kariernya di dunia hiburan sejak usianya 9 tahun. Dia telah membintangi sejumlah sinteron, di antaranya adalah Jin dan Jun (1996-2001), Tuyul dan Mbak Yul, Panji Manusia Milenium, serta Bidadari yang menjadikan Cecep ikonik dengan perannya sebagai Bombom.

Saat remaja, Cecep masih setia di dunia akting. Dia membintangi sinetron Abu dan Laura pada 2008 serta Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series pada 2012. Layar lebar pun sudah dijajalnya lewat film The Tarix Jabrix 1-2, I Love You Masbro dan Operation Wedding.

Selain akting, Cecep menyelami dunia fotografi. Dia kerap memajang hasil jepretannya di akun Instagram miliknya @cecepreza_. Sejumlah selebritis pernah dipotretnya, seperti Marshanda, Vanessa Angel, Kunto Aji, hingga aksi panggung grup band SID.

Untuk kehidupan pribadinya, Cecep menjalin hubungan dengan Reitha Ananda selama dua tahun, kemudian keduanya menikah pada 2014. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Aira. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Cecep diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Ia sempat menjalani operasi pasang ring seminggu sebelum meninggal.