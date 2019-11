[Intro]

C G Am G F C G

[Verse]

C G Am G

Ku selalu mencoba

F Em Dm

Untuk menguatkan hati

Em C F G

Dari kamu yang belum juga kembali

[Verse]

C G Am G

Ada satu keyakinan

F Em Dm

Yang membuatkku bertahan

Em C F G

Penantian ini kan terbayar pasti

[Chorus]

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat slalu sayang

Am A

Hatiku Kau genggam

Dm Em

Aku tak kan pergi

F G C

Menunggu kamu disini

[Intro]

C G Am G F G

[Verse]

C G Am G

Jika bukan kepadamu

F Em Dm

Aku tidak tau lagi

Em C F G

Pada siapa rindu ini kan kuberi

Em C F G

Pada siapa rindu ini kan kuberi

[Chorus]

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat slalu sayang

Am A

Hatiku Kau genggam

Dm Em

Aku tak kan pergi

F G C

Menunggu kamu disini

[Interlude]

C Dm C G C Dm G

[Chorus]

C E7

Lihat aku sayang

Am A Dm

Yang sudah berjuang menunggumu

A Dm G

Datang menjemputmu pulang

C E7

Ingat slalu sayang

Am A

Hatiku Kau genggam

Dm Em F

Aku tak kan pergi

Dm Em

Aku tak kan pergi

F G C

Menunggu kamu disini

[Outro]

C B G C

(ABD)