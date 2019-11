[Intro]

A5

[Verse 1]

A5

Hey, hey mama said the way you move

A5

Gon' make you sweat, gon' make you groove

[Verse 2]

A5

Ah ah child way ya shake that thing

A5

Gon' make you burn, gon' make you sting

[Verse 3]

A5

Hey, hey baby when you walk that way

A5

Watch your honey drip, I can't keep away

[Chorus]

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

[Verse 4]

A5

I gotta roll I can't stand still

A5

Got a flamin' heart can't get my fill

[Verse 5]

A5

With eyes that shine, burnin' red

A5

Dreams of you all through my head

[Bridge]

A5

Ah ah ah ah ah ah

A5

Ah ah ah ah ah ah ah

A/G A5 C5 A5

Hey baby, whoa my baby, my pretty baby

G/E D A5 A/G A5 G/E D

Darlin' makes 'em do it now

A/G A5

Hey baby, oh my baby, my pretty baby

G/E D A5 A/G A5 G/E D

Move the way you're doin' now

[Verse 6]

A5

Didn't take too long 'fore I found out

A5

What people mean by down and out

[Verse 7]

A5

Spent my money, took my car

A5

Started tellin' her friends she gon' be a star

[Verse 8]

A5

I don't know but I been told

A5

A big legged woman ain't got no soul

[Chorus]

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

A5 C5 A5

Oh yeah, oh yeah ah, ah, ah ah

[Verse 9]

A5

All I ask for all I pray

A5

Steady rollin' woman gon' come my way

[Verse 10]

A5

Need a woman gonna hold my hand

A5

Won't tell me no lies, make me a happy man

[Bridge]

A5

Ah ah ah ah ah ah

A5

Ah ah ah ah ah ah ah

[Outro]

A5 G/E D7 A5 (x5)

A5 Dsus4 D7 A5

A/G A Dsus4 G/E D A (x6)

(Fade out)

(ABD)