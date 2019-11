JAKARTA – Rossa buka suara terkait Melly Goeslaw yang tak lagi mengikutinya di Instagram. Pelantun lagu Hati yang Tersakiti itu tak mempermasalahkan tindakan Melly Goeslaw.

"Kalau buat saya sih enggak ada masalah selama silaturahmi masih terjalin dengan baik," ujar Rossa saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Rossa memaklumi sikap yang diambil oleh Melly Goeslaw. Menurut Rossa, sang pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You itu memiliki hak untuk mengambil sikap.

"Semua orang kan pasti punya pilihan gitu. Semua orang punya pemikiran masing-masing gitu," lanjutnya.

Meskipun kini sudah tak berhubungan melalui Instagram, namun Rossa menyebut jika komunikasinya dengan Melly masih terjalin baik melalui media lain. Mantan istri Yoyo Padi itu berharap jika persahabatannya dengan Melly tak menjadi renggang lantaran masalah ini.

“Persahabatan kita kan sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan hal yang seperti ini enggak jadi masalah untuk ke depannya. Maksudnya enggak mau putus silaturahmi lah yang pasti," lanjut Rossa.

