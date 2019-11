JAKARTA - Penyanyi reggae Tony Q Rastafara siap menunjukan karya-karya spektakulernya untuk menghibur para fans fanatiknya dalam Konser Soundlizer. Selain Tony, beberapa performer lain yang bakal tampil di sana adalah SID, Sisitipi, Biang Kerok dan masih banyak lainnya.

Rencanannya konser yang mengusung tema Unity in Diversity itu akan digelar di Lapangan Penerbangan, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan pada 16 November 2019 mendatang.

"Persiapan konser ini sudah maksimal. Kita akan membawakan lagu-lagu andalan. Ayok semuanya kumpul di sini, jangan lupa semakin banyak teman, semakin asyik. Yuk man, mari kita bersenang-senang bersama dan salam damai," ungkap Tony di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sementara itu, Yudha selaku pihak penyelenggara Konser Soundlizer dari Project Manager PT. Sukma Mitra Selaras (SMS Proz) berharap pecinta musik bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lewat pertunjukkan musik.

Beberapa genre musik pun akan disuguhkan dalam konser tersebut.

"Melalui konser Soundlizer ini kita berharap pencinta musik mampu menyebarkan persatuan di dalam perbedaan. Kita memilih wilayah Tangerang Selatan karena sebagai daerah penyangga Ibukota Jakarta, tentunya masyarakat banyak mengidolakan musisi Tanah Air," kata Yudha.

Sebelumnya diketahui Tony Q yang merupakan musisi berambut gimbal itu ngehits lewat musik bergenre reggae.

Lagu-lagu hits miliknya yang berjudul Pesta Pantai, Salam Damai, This Is My Way, Kong Kali Kong, Anak Kampung, Membentang Sayap, Paris Van Java, Republik Sulap, Minggu Malas dan lain sebagainya itu bakal menyemarakkan konser tersebut.

Tiket secara online dihargai senilai Rp 70 ribu, sementara on the spot harganya Rp 75 ribu.