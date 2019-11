Intro : C C Am G

C C Am G

C C

dulu kau pernah ucap

Am G

janji yang ku yakin takkan pudar

C C

namun ragu semesta

Am G

tak terlawan oleh manusia..

A Am Bm Bb

terus terang..ku tak kuasa

Am D

melihatmu terperangkap

Em Em6

dalam kisah tak bermakna..

C Am B E

haruskah ku, memulai tuk

A Cm D

me-le-pas-kan..

Reff ::

G Am Bbm Bm

harapanku bersamamu

C A D

biarlah menjauh

G Am Bbm Bm

mungkin kita kan bertemu

C

lain waktu

D (E)

di alam yang baru..

Int. E G# C# F#

G F D#..

G Am Bbm Bm

C C

jiwa pun karena risau

Am G

bagaikan dunia di terjang ombak

C C

tetap kau yang utama

C Am D B

inginku genggam kembali saja..

A Am Bm Bb

terus terang ku tak kuasa

Am D

melihatmu terperangkap

Em Em6

dalam kisah tak bermakna..

C Am B E

haruskah ku, memulai tuk

A Cm D

me-le-pas-kan..

Reff ::

G Am Bbm Bm

harapanku bersamamu

C A D

biarlah menjauh

G Am Bbm Bm

mungkin kita kan bertemu

C

lain waktu

D (G)

di alam yang baru..

Musik : G G6 D D6

Em B B Em

Em D A/C#..

Em D A/C#..

[2x]

Tab : D-Bm D-Bm

D-Am-Bm-C-B..

Bm…[arpeggio]

Reff :

C G/B

harapanku bersamamu

Am G

biarlah menjauh

C G/B

mungkin kita kan bertemu

Am

lain waktu

di alam yang..

lain waktu

di alam yang baru..

Outro : Em C G

huu uuu..

Am E

huu uuu..

Em C G

huu uuu..

Am G

huu uuu..

Composed by Isyana Sarasvati Lyrics by Isyana Sarasvati Music Produced by Kenan Loui Widjaja Arranged by Isyana Sarasvati and Kenan Loui Widjaja Strings arranged by Kenan Loui Widjaja Performed by Aldi Nada Permana Mixed by Eko Sulistiyo Mastered by Stephan Santoso at Slingshot Studio Published by Sony Music Entertainment Indonesia Credits MV : Starring Isyana Sarasvati Written & Directed by Jordan Marzuki Produced by Chezia Sine Edited by Jordan Marzuki Asst. Director I: Cho Soo Bin Asst. Director II: Ruby Senjaya Director of Photography: Fikri Rahim Gaffer: Derry Januar Shot by: Sony PXW-FS7M2 Property Master: Christine Unit Production Manager: Joshua Leandro Photographer: Joab Nehemia Hairdo by Yoan Yuana Styled by Elco Frebliaman Assist by Andra Astari Supporting Talent: 1. Kherent Sine 2. Fayla Ramadhani 3. Nadhifa Ufairah 4. Raffi Alfaraby 5. Tri Handelaswan Yaptriawan 6. Yabes Yosia 7. Adit