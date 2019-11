G# Cm Fm

Ku pejamkan mata ini

C#

mencoba membuka

G# Cm Fm C#

Mata hati dalam kalbu

G# Cm Fm

Merenungkan semua kisah

C# G#

Hidupku di setiap masa

Cm Fm C#

masa yang telah berlalu pasti

A#m Cm D# G#

Dan kini ku jalani lagi hari hari

C# A#m C

dengan harapan yang menemaniku selalu

[chorus]

Dm Gm C

Walaupun badai menghalangi dan ribuan

F A# E A

malam yang ku lewati dalam sunyi dalam sepi

Fm C# D#

Takan kebiarkan merenggut semua mimpi indah

G#

ku kan bertahan tegar

C# D# F

dan ku yakin cinta selalu ada

G# Cm Fm

Tersadari dunia ini

C#

hanyalah sementara

G# Cm Fm

Tiada insan yang abadi

G# Cm Fm

Ku coba untuk memahami

C#

segala yang terjadi

G# Cm Fm C#

Sebagai hikmah sang Ilahi pasti

A#m Cm D# G#

Dan kini ku jalani lagi hari hari

C# A#m C

dengan harapan yang menemaniku selalu

[chorus]

Dm Gm C

Walaupun badai menghalangi dan ribuan

F A# E A

malam yang ku lewati dalam sunyi dalam sepi

Fm C# D#

Takan ku biarkan merenggut semua mimpi indah

G#

ku kan bertahan tegar

C# D# F

dan ku yakin cinta selalu ada

[int] C# A#m Fm

A#m-G#m-Gm-C-Fm

C# A#m Fm

A#m-G#m-Gm-C

[chorus]

D#m G#m C#

Walaupun badai menghalangi dan ribuan

F# B F A#

malam yang ku lewati dalam sunyi dalam sepi

F#m D E

Takan kebiarkan merenggut semua mimpi indah

A

ku kan bertahan tegar

D E F#

dan ku yakin cinta selalu ada

D E F#

ku yakin cinta selalu ada

Reza Artamevia Adriana Eka Suci (lahir di Jakarta, 29 Mei 1973; umur 44 tahun) adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Penyanyi berdarah campuran Jawa dan Sunda dengan suara altonya yang khas ini pertama kali tampil pada tahun 1997 dan melesat bak meteor ke deretan papan atas penyanyi solo wanita Indonesia. Reza Artamevia terlahir dalam keluarga yang memiliki darah seni. Kakeknya memiliki sanggar tari Jawa dan ibunya yang Keturunan solo sering menari di Istana Negara dari zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto. Selain profesional dalam dunia tarik suara, Reza sendiri juga gemar menari dan ia menguasai beberapa tarian Jawa klasik.