JAKARTA - Nama Alice Merton kini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia sejak dia menjadi vokal coach Claudia Emmanuela Santoso yang berhasil menjuarai ajang pencarian bakat The Voice of Germany 2019.

Alice Merton yang merupakan vokal coach Claudia Emmanuela Santoso, lahir di Jerman pada 13 September 1993, sejak kecil Alice selalu berpindah-pindah tempat dari Jerman, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat karena mengikuti sang ayah yang berprofesi sebagai konsultan pertambangan. Kemudian Alice kembali lagi ke Jerman saat ia beranjak remaja.

Ketika tinggal di Kanada, Alice mulai belajar memainkan piano klasik dan bernyanyi. Bakat bermusiknya semakin cemerlang saat kembali ke Jerman dan membuahkan lagu yang ia ciptakan sendiri.

Baca juga: Mengenal Claudia Emmanuela Santoso, Juara The Voice of Germany

Gadis 26 tahun itu terlihat semakin serius terjun ke dunia musik dengan mengambil gelar sarjana pembuatan lagu di Popakademie Baden-Wurttemburg di Jerman.

Vokal coach Claudia Emmanuela Santoso ini mulai populer lewat lagu ciptaannya yang berjudul No Roots, ia dinobatkan sebagai musisi pendatang baru terbaik untuk kategori Acoustic Pop dalam acara penghargaan tahunan Hamburg pada tahun 2016 lalu. Selain itu, lewat lagunya yang berjudul No Roots, Alice Merton meraih tujuh platinum Awards di Jerman, Prancis, Italia, Polandia, Swiss, Austria, dan Turki. Lagu No Roots juga masuk ke kategori Global Viral 50 Spotify.

Alice juga memenangkan Echo Award, EBBA, dan dua penghargaan pop culture. Lagu tersebut pun pernah berada di puncak tangga lagu Billboard Alternative Song Amerika Serikat. Musisi kelahiran 1993 itu pernah menyatakan musiknya banyak dipengaruhi dari musik-musik MTV 1980-an seperti INX, Michael Jackson, Eurythmics, Heart, Duran-Duran, dan Queen. Baca juga: Iko Uwais Pamer Tubuh Berotot, Mark Wahlberg Beri Komentar Setelah namanya eksis di industri musik internasional dengan sederet penghargaan, Alice memutuskan untuk berbagi ilmunya lewat ajang pencarian bakat The Voice of Germany 2019 sebagai vokal coach.