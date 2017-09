JAKARTA - Satu lagi talenta muda Indonesia yang membaggakan lewat unjuk gigi di ajang pencarian bakat The Voice 2017 di Amerika Serikat. Dia adalah Maharasyi Hansa yang membuat publik dunia terpukau dengan suara emasnya.

Ia membawakan lagu Tell Me Something Good pada babak Blind Audition. Lagu yang dipopulerkan oleh Rufus dan Chaka Khan tersebut membuat dewan juri terpana yakni Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Adam Levine dan Black Shelton.

Sejak mengetahui bahwa ia memiliki darah Indonesia dan juga merupakan keponakan dari Emillia Contessa, masyarakat Tanah Air berbondong-bondong mencari tahu dan memberikan dukungan. Banyaknya dukungan dari dalam dan luar negeri membuatnya bersyukur dan tak lupa memberikan ucapan terima kasih.

"Aku dibanjiri cinta yang kalian kirimkan padaku. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya," tulis Maharasyi dalam akun Instagram miliknya.

Sederet dukungan tersebut juga langsung membanjiri kolom akun Instagram pribadinya @maharasyi dengan sederet ungkapan bangga dari masyarakat Indonesia.

"Indonesia must be proud of you baby," tulis @andira1997.

"Mahaaaaa! Sending lots of love and prayers from Indo for yaaaaa! Bring it om gurls!!" tulis @zha_de_mong.

"Super Indo pride girl, you killed it. Amazing choice song and THAT aesthetic as outfit," tambah @ktaztrofka.

Maharasyi Hansa masuk dalam tim Jennifer Hudson sebagai mentornya. Sebelumnya, ia menjadi rebutan Jennifer dan Miley Cyrus.

(fid)