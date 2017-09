JAKARTA - Nama Maharasyi Hansa saat ini sedang diperbincangkan lewat aksi panggungnya dalam ajang pencarian bakat The Voice 2017 di Amerika Serikat. Penyanyi berambut panjang tersebut sukses memukau publik dan khususnya masyarakat Indonesia pada babak Blind Audition.

Ia merupakan wanita berdarah Indonesia dan datang dari keluarga seniman. Maharasyi diketahui adalah keponakan dari penyanyi senior Emilia Contessa.

Dalam ajang tersebut, ia menarik perhatian keempat juri yakni Adam Levine, Black Shelton, Jennifer Hudson, dan Miley Cyrus. Mereka memberikan reaksi positif dengan ikut menggoyangkan badan ketika mendengar suara Maharasyi.

Ia menyanyikan lagu Tell Me Something Good yang dipopulerkan oleh Rufus dan Chaka Khan. Dengan rambut panjang tergerai dan balutan baju serta sepatu serba hitam, ia tampak santai membawakannya.

Menariknya, ia menjadi perebutan dua orang juri yakni Jennifer Hudson dan Miley Cyrus. Jennifer lebih dulu menekan tombol memilihnya yang kemudian disusul oleh Miley.

Senyum sumringah ditunjukkan saat sudah ada yang memilihnya. Akhirnya pilihan Maharasyi jatuh pada Jennifer untuk dijadikan mentornya dan mengungkapkan kebahagiaanya di media sosial.

"I'm so grateful for @iamjhud and @mileycyrus beliving in me!!!! Thank you all so much for tunning in and supporting!!!" tulis Maharasyi.

