JAKARTA - Claudia Emmanuela Santoso menjadi perbincangan setelah memenangi ajang pencarian bakat The Voice of Germany. Tidak tanggung-tanggung, gadis kelahiran Cirebon 27 Oktober 2000 itu menyabet juara pertama. Siapakah sosok Claudia Emmanuela Santoso?

Claudia Emmanuela Santoso merupakan alumnus BPK Penabur Cirebon pada tahun 2017. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke Jerman pada 2018. Setahun menjalani penyetaraan dengan belajar bahasa, Claudia kemudian diterima di Ludwig Maximilian University of Munich (LMU Munchen), Bavaria, Jerman.

Gadis yang biasa disapa Audi, bukan sekali ini saja mengikuti ajang pencarian bakat. Saat di Indonesia, beberapa kompetisi. Sebut saja ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indonesia (AFI) Junior yang telah diikuti saat umur 8 tahun.

Baca juga: Selamat! Claudia Emmanuela Santoso Juarai The Voice of Germany 2019

Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, semangat Audi tidak terputus. Pada usia 11 tahun, Audi mengikuti Idola CIlik dan berhasil masuk 20 besar. Terus mengasah kemampuannya, pada umur 14 tahun Audi mengikuti ajang Mamamia. Kali ini Audi berhasil masuk 11 besar.

Claudia Emmanuela Santoso pun memutuskan untuk fokus ke pendidikannya di Jerman. Hasrat untuk menyanyi pun kembali disalurkan dengan mengikuti kompetisi The Voice of Germany. Saat blind edition, Audi menyanyikan lagu Never Enough yang dipopulerkan oleh Loren Allerd.

Penampilan Claudia Emmanuela Santoso pun membuat para juri terkesima. Salah satu moment yakni ketika Claudia Emmanuela Santoso mengeluarkan nada tingginya, dan tanpa basa basi empat coach pun membalikkan kursinya sebagai tanda mengajak Claudia untuk menjadi bagian dari tim mereka. Baca juga: 5 Lagu yang Dibawakan Claudia Emmanuela di The Voice of Germany 2019 Pujian demi pujian dilayangkan para juri kepada Claudia. Sempat menjadi rebutan coaches, gadis berambut panjang itu akhirnya memilih menjadi bagian dari Tim Alice. Sejak saat itu, Claudia Emmanuela Santoso menjadi bintang di ajang tersebut. Hingga akhirnya di babak final, Claudia Emmanuela Santoso menyanyikan lagu I Have Nothing milik Withney Houston yang membuat takjub coaches dan penonton. Ia pun dinobatkan menjadi pemenang setelah mendapat voting tertinggi.