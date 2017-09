JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari keluarga pedangdut Tanah Air, Emilia Contessa. Pasalnya, salah satu keponakan wanita kelahiran Banyuwangi itu, Maharasyi Hansa telah mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil lolos dalam sesi blind audition The Voice Amerika musim ke-13.

Maharasyi membawakan lagu berjudul berjudul "Tell Me Something God" dan langsung membuat dua juri dalam ajang pencarian bakat yang sangat bergengsi tersebut terpana. Mereka yakni Jennifer Hudson dan Miley Cyrus pun saling berebut untuk menjadi coach dari dara berambut panjang itu.

Sedangkan Adam Levine langsung bertanya siapa nama peserta asal Indonesia tersebut. Tentu saja ini menjadi hal yang membahagiakan juga membuat bangga Maharasyi berikut dengan keluarganya.

"Halo, siapa namamu?," tanya Adam Levine setelah Maharasyi selesai bernyanyi.

"Ya Tuhan. Namaku Maharasyi," jawabnya lantas tersenyum.

Saat Maharasyi masuk dalam ajang pencarian bakat bergengsi di Amerika mungkin dianggap wajar oleh sebagian orang karena memiliki garis musisi ternama yang bahkan dijuluki sebagai Singa Panggung Asia.

Kendati demikian, perlu ada kerja keras yang berlebih juga keyakinan dalam diri Maharasyi bahkan saat memilih lagu.

Lagu yang dipilihnya dianggap sesuai dengan kriterianya oleh Adam Levine yang takjub dalam penampilannya itu. Selanjutnya, Adam Levine mempersilahkan Maharasyi untuk memilih coach mana yang ingin ia jadikan guru menuju akhir dari The Voice Amerika ini.

"Aku sangat senang kamu memilih lagu itu," ujarnya.

Sempat kebingungan, namun Maharasyi pun mantap mengucapkan nama coach yang dipilihnya. Ia dengan tegas menjatuhkan pilihan pada Jennifer yang disambut dengan kepuasan tersendiri oleh juri The Voice Amerika ini.

"Aku akan memilih Jennifer," ungkapnya.

"yes!' sahut Jennifer Hudson.

(kem)