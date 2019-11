Em D C

So close no matter how far

Em D C

Couldn’t be much more from the heart

Em D C

Forever trusting who we are

G B Em

And nothing else matters

Em D C

Never opened myself this way

Em D C

Life is ours, we live it our way

Em D C

All these words I don’t just say

G B Em

And nothing else matters

Em D C

Trust I seek and find in you

Em D C

Every day for us something new

Em D C

Open mind for a different view

G B Em

And nothing else matters

Reff :

C A D C

Never cared for what they do

A D C

Never cared for what they know

A D Em

But I know

Back to : 1st verse

Back to : Reff

Back to : 2nd and 3rd verse

C A D C

Never cared for what they say

A D C

Never cared for what they play

A D C

Never cared for what they do

A D C

Never cared for what they know

A D Em

But I know

Lagu "Nothing Else Matters" yang diambil dari Album Black Metallica dibuat ketika Band Metallica sedang melakukan tur. Di suatu kesempatan, sang vokalis James Hetfield sedang telepon kekasihnya. Saat itu James sedang memegang gitar dan memetik dengan tangan kanan menggunakan chord/kunci E (open string) dan akhirnya jadilah kerangka intro lagu Notihng Else Matters yang sangat harmonis. Menurut James "Ini lagu yang saya mainkan sendiri saat di kamar menyendiri saat tur. Saya mainkan ketika sedang kesal akibat jauh dari rumah," kata Hetfield suatu ketika. Lagu Nothing Else Matters memiliki keunikan tersendiri dari lagu-lagu Metallica lainnya, seperti lagu balada yang memiliki nuansa neo Classical. Lagu ini juga berbeda dengan lagu yang lainnya yang sering terdengar gahar. Uniknya lagi, di dalam lagu tersebut James Hetfield kepincut sebuah International Hit pada akhir 1990 dan awal 1991, Chris Isaak "Wicked Game". Ia meminta Bob Rock membantunya meniru vocal Chris Isaak di dua track slow Metallica 'Nothing Else Matters'.