JAKARTA - Pasangan suami istri Femmy Permatasari dan Alfons Martinus kembali menikmati bulan madu usai menikah pada 14 Maret 2019. Keduanya diketahui memilih untuk berbulan madu di benua Eropa, tepatnya di kota Paris.

Keindahan bulan madu yang biasanya dinikmati oleh pasangan baru, mendadak hilang, lantaran tragedi kecopetan yang dialami Alfons Martinus di dalam kereta. Femmy Permatasari mengungkapkan uang di dalam dompet suaminya, dicopet oleh sekumpulan ABG yang berdiri mengerubunginya untuk menanyakan alamat.

"Nah di train dong, gue baru masuk langsung duduk, sedangkan suami karena enggak dapat tempat duduk, dia berdiri. Eh ada cewek-cewek ABG ya, lima orang ngerubungi suami saya, nanya-nanya alamat, ya gue pikir kasihan ya, ya sudah. Kemudian suami saya jelas-jelasin, suami saya ngeh, kok tasnya terbuka," ungkap Femmy Permatasari saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

"Langsung dia rampas salah satu cewek itu dan tasnya ditarik 'Are you take my wallet?' dan suami saya marah.. 'Give me back'. Dia kaget ketika suami saya tahu.. 'Dompetmu ada di bawah' dan dijatuhkan, ambillah duitnya aja kan, uang Dollar yang ada di dompet tersebut bentukannya sudah kacau balau, jadi kayaknya sudah ke ambil uangnya.. dan dia sudah mau buang dompetnya.," lanjut Femmy Permatasari.

Beruntung saat kejadian tersebut, dompet milik Alfons tidak sampai dibuang oleh para pencopet. Meski begitu, baik Femmy maupun suaminya harus ikhlas, saat mendapati uang cash mereka habis dan kelima pencopet tersebut berhasil melarikan diri.

"Copet di luar negeri selalu cuma ambil uangnya doang, tapi dia masukin lagi (dompetnya). Karena suami saya sudah tangkap tasnya dia. Akhirnya enggak lama pas nyampai stasiun duluan, dia langsung kabur lima-limanya," ujarnya.

"Aduh saya bilang puji syukur ya uang kan lumayan banyak juga buat kita belanja. Terus juga dompet banyak kartu-kartu identitas penting banget. Puji syukur bisa balik semua. Pokoknya hati-hati deh di Paris kejadiannya dan di dalam train," sambungnya.

Usai kejadian tersebut, Femmy dan suami mengaku sama sekali tidak trauma apalagi kapok untuk bepergian ke luar negeri. Meski begitu, ia mengaku harus memperhatikan bagaimana mereka menjaga barang bawaan, salah satunya dengan memakai tas di depan, dan enggan meladeni pertanyaan orang asing yang bergerombol.

"Sekarang ya kalau mau ke luar negeri. Ke satu, harus pakai tas di depan. Saya juga selalu pakai tas di depan. Kedua kalau ada orang nanya-nanya segala macam apalagi lebih dari satu orang enggak susah diladenin. Karena itu pasti modus untuk mengambil dompet sudah pasti tuh karena sudah banyak kejadian," paparnya.

"Terus juga kalau bawa uang kalau bisa dipisah, jangan satu orang yang pegang. Jadi ya kayaknya ke Eropa banyak banget kejadian copet-copet tas atau apapun jangan Meleng deh," tandasnya.