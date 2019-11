JAKARTA – Coach Isyana Sarasvati terkejut usai potret masa kecilnya diperlihatkan dalam The Voice Indonesia babak Live Around The Voice Indonesia. Wajahnya tampak memerah melihat satu persatu foto maupun video tersebut.

Peristiwa ini bermula saat Gus Agung, peserta The Voice Indonesia mendapatkan kejutan usai penampilannya membawakan lagu Anak Jalanan yang hits dibawakan Chrisye.

“Ini foto Gus Agung, dari kecil memang suka musik ya,” ujar Omesh dalam tayangan The Voice Indonesia, Kamis (7/11/2019).

Usai foto Gus Agung diperlihatkan, muncul video di mana coach Isyana Sarasvati tengah memainkan piano. Ekspresinya pun tak hanya membuat Isyana terkejut tapi diikuti coach lainnya.

“Lagi kompetisi 15 tahun lalu. Udah lama banget, kangen masa itu,” ujar Isyana.

Potret lainnya memperlihatkan coach Isyana Sarasvati bernyanyi dan bermain suling. Dikatakan pelantun Tetap Dalam Jiwa itu, musik memang menjadi bagian dari dirinya sejak kecil. "Aku pertama kali main musik umur 3 tahun, karena mamaku seorang guru musik. Ada dua alat musik yang enggak bisa aku mainkan, gitar dan drum," kata coach Isyana. Omesh pun menantang Isyana melakukan aksinya pada video belasan tahun lalu itu. Hanya saja menurut Isyana, tidak ada alat yang mendukung. "Ya enggak apa-apa, bukan masalah alat, tapi ekspresinya," kata Omesh. Untuk kesekian kalinya Isyana menolak, namun ia berjanji apabila ada kesempatan Isyana akan menunjukkan kemampuannya itu. "Nanti ya," kata coach Isyana.