LOS ANGELES - Bencana kebakaran hutan yang melanda California, Amerika Serikat, kembali mendapat perhatian dari band Metallica. James Alan dan kawan-kawan akan mendonasikan dana sebesar USD100 ribu atau setara dengan Rp1,4 miliar untuk penanggulangan kebakaran hutan.

Sumbangan dari band Metallica tersebut disalurkan melalui yayasan mereka bernama All Within My Hands Foundation. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua yaitu Rp700 juta diberikan pada Senoma Country Resilience Fund, dan sisanya diberikan pada Wildfire Relief Fund.

Ini menjadi yang kedua kalinya grup band asal Los Angeles itu menyumbangkan dana untuk karhutla California. Diketahui, sebelumnya Metallica pernah mengeluarkan dana dengan nominal yang sama pada 16 November 2018 lalu.

Grup band Metallica juga mengajak para penggemarnya untuk berpartisipasi memberikan bantuan berupa uang, makanan, pakaian, serta persediaan lainnya yang sangat dibutuhkan para korban.

"Sayangnya, tiga tahun berturut-turut, komunitas yang kami sebut rumah di seluruh bagian California kembali mengalami kebakaran hutan," tulis Metallica di akun twitter resminya. "Kami juga ingin mendorong kalian untuk bergabung dengan kami untuk membantu mereka yang membutuhkan" tambahnya. Saat ini kebakaran di Distrik Sona, California Utara, telah menghanguskan lebih dari 32 hektar lahan, dan kebakaran yang terjadi di California bagian selatan menghanguskan sekira 3.800 lahan didekat komuntas Santa Paula.