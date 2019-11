JAKARTA - Aktor asal Malaysia, Miller Khan saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis asal Jakarta bernama Nathalie Stephens. Meski usia keduanya terpaut cukup jauh, yakni 11 tahun, hal tersebut rupanya bukan penghalang bagi kisah asmara mereka.

Hubungan asmara Miller dan Nathalie sudah berjalan selama kurang lebih 2,5 tahun. Lantas, apa yang membuat hubungan mereka langgeng hingga saat ini mesti terpisah usia satu dekade lebih?

"Iya ini (pacaran) paling lama sih, 2 tahun setengah. Dia jago masak sih, jago pijat, jago ambil hati saya, orangtua saya, pokoknya perhatianlah. Suka siapin jamu-jamu gitu. Kencur apalah, ya sudah, oke kan, mantul," ujar Miller Khan, saat ditemui di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat.

Bagi Miller ,di usia Natahalie yang baru 21 tahun, gadis tersebut tak hanya mampu memberikan perhatian lebih padanya serta keluarga. Sosok Nathalie digambarkan cukup serius untuk bisa mengurus keseharian sang aktor, dengan kerap membuatkan minuman atau bekal khusus hampir setiap hari.

"Maksudnya umur dia yang masih belia kayak gitu, sudah mikirin untuk ngurusin gue secara serius gitu loh. Jadi enggak cuma basa-basi doang. Hal-hal basic kayak teh, jamu, masak-masakan bekal," jelasnya.

Sayangnya, sikap perhatian yang ditujukan Nathalie pada dirinya, belum membuat Miller mantap membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi, yakni pernikahan.

Bukan karena tak yakin dengan sosok Nathalie, namun ia mengaku enggan terburu-buru dan ingin menikmati proses saat ini. Selain itu, ia juga masih ingin bisa mengejar mimpinya.

"Saya itu masih menikmati yang sekarang-sekarang ini. Jadi saya itu suka embrace what we have now. Saya enggak mau ekspektasi terlalu jauh, entar pada akhirnya enggak kerja. Saya mensyukuri apa yang dilihat di depan mata saja sekarang. Pokoknya yang real saja, apa yang ada di depan mata setiap hari, saya syukuri tiap hari," paparnya.

"Jadi belum ada yang membuat saya untuk melangkah ke jenjang berikutnya, belum. Masih sibuk karier, jadi saya belum puas syuting di Indonesia saja, ingin di luar negri juga," tandasnya.