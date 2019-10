[Intro]

D A

A

Boom boom ka, buba de ka

D

Boom boom ka, buba de ka

F#m

Boom boom ka, buba de € ka

[Verse 1]

A

Rosaleen of the Damascene

D F#m

Yes,she had eyes like the moon

A

Would have been on the silver screen

D F#m

But for the missile monsoon

A D

She went, "Woo woo, woo woo oo-oo-oo"

F#m

Indigo go up to heaven today

A

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Bm D

With bombs going boom ba-boom-boom

She say

[Chorus]

A

I want to know when I can go

D F#m

Back and get drunk with my friends

A

I want to know when I can go

D F#m

Back and be young again

[Verse 2] A Baba would go where the flowers grow D F#m Almond and peach trees in bloom A And he would know just when and what to sow D F#m So golden and opportune A D He went, "Woo woo, woo woo oo-oo-oo" F#m Tulips the colour of honey today A It's true true, woo woo oo-oo-oo Bm D With bombs going boom ba-boom-boom He say [Chorus] A I want to know when I can go D F#m Back and get drunk with my friends A I want to know when I can go D F#m Back and be young again (yeah) [Interlude] A D F#m Woo woo, woo woo oo-oo-oo A Woo woo, woo woo oo-oo-oo [Bridge] Bm D Cherub Seraphim soon Bm D Come sailing us home by the light of the moon [Chorus] A Oh I want to know when I can go D F#m Back and get drunk with my friends A I want to know when I can go D F#m Back and feel home again [Outro] A D Woo woo, woo woo oo-oo-oo F#m A I guess we'll be raised on our own then Woo woo, woo woo oo-oo-oo Bm D I want to be with you 'til the world ends Bm D A I want to be with you 'til the whole world ends A Boom boom ka, buba de ka A Boom boom ka, buba de ka A Boom boom ka, buba de ka A Boom boom ka, buba de ka Terjemahan Indonesia Rosaleem dari Damascene Ya, dia memiliki mata seperti bulan Akan berada di layar film Tapi untuk roket yang melesat Dia menuju, woo woo woo woo oh-oh Indigo naik ke surga hari ini Dengan ledakan bom Dia berkata Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan mabuk dengan teman-temanku Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan menjadi muda lagi Ia akan pergi ke tempat bunga-bunga tumbuh Pohon almond dan persik yang bermekaran Dan dia akan tahu kapa dan apa yang harus ditabur Dia sangat baik dan layak Dia menuju woo woo woo woo oh-oh-oh Bunga tulip mewarnai sayang hari ini Memang benar Dengan ledakan bom Dia berkata Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan mabuk dengan teman-temanku Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan menjadi muda lagi Woo woo, woo woo oo-oo-oo Woo woo, woo woo oo-oo-oo Malaikat Cherubim Seraphim segera Ayo berangkat kita pulang oleh cahaya bulan Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan mabuk dengan teman-temanku Aku ingin tahu kapan aku bisa pergi Kembali dan menjadi muda lagi Woo woo, woo woo oo-oo-oo Kukira, kita akan dibesarkan sendiri Woo woo, woo woo oo-oo-oo Aku ingin bersamanya sampai dunia berakhir Aku ingin bersamanya sampai dunia berakhir