LOS ANGELES - Jasad Chris Cornell ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya pada tanggal 18 Mei 2017. Saat itu Chris baru saja menyelesaikan salah satu konser bersama bandnya di Fox Theatre, Detroit, Amerika Serikat.

Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Vicky Cornell, sang istri, sempat menelepon untuk menanyakan kabar. Percakapan di telepon cukup membuat Vicky khawatir karena Chris terdengar sangat grogi. Chris juga beberapa kali terdengar mengatakan, “Aku hanya lelah dengan semua ini.”

Pihak kepolisian Detroit mengatakan bahwa Chris Cornell meninggal dunia dengan cara bunuh diri dan menggantung diri. Namun tak lama setelahnya, pihak keluarga meyakini bahwa ada peran obat-obatan yang membuat Chris rela mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu.

Setelah mendengar suaminya bergelagat aneh di telepon, Vicky pun lalu meminta tim bodyguard band Soundgarden untuk mengecek kondisi Chris Cornell di kamar hotel. Mereka akhirnya tiba di hotel 15 menit setelah Vicky memberikan perintah.

Martin Kirsten, salah satu bodyguard, mengaku sempat memberikan dua dosis obat resep anti-kecemasan kepada Chris Cornell. Obat-obatan bernama Ativan ini juga ditulis dalam laporan polisi setelah kematian Chris. Kirsten sendiri yang akhirnya menemukan Chris tak bernyawa setelah mendobrak pintu kamar hotel sang vokalis yang hanya berbeda dua lantai dari kamarnya.

“Pihak keluarga percaya bahwa jika Chris rela mengakhiri hidupnya, dia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan, dan obat-obatan atau zat lain mungkin memengaruhi aksinya,” ujar Kirk Pasich, pengacara keluarga Chris Cornell, dalam pernyataannya.

Perlu diketahui bahwa Chris Cornell sudah mengonsumsi Ativan sejak 20 bulan sebelum kematiannya. Pihak keluarga pun sempat mengajukan gugatan kepada Dr. Robert Koblin yang memberikan resep lorazepam, obat untuk mengatasi rasa kecemasan, tanpa memeriksa kondisi fisik dan berbicara langsung dengan Chris selama periode 20 bulan itu.

Penyelidik kemudian memutuskan kematian Cornell ternyata bukan karena pengaruh obat-obatan seperti yang tertuang dalam gugatan istrinya. Tes toksikologi menunjukkan keberadaan Ativan bersama dengan barbiturat, kafein, obat anti-opioid nalokson, dan dekongestan bukan penyebab utama kematian sang vokalis.

Kini sosok vokalis yang biasa tampil dengan rambut panjang dan tanpa baju ini sudah tak ada. Padahal ia dikenal sebagai tokoh musik grunge-rock yang sempat melambung di era 90-an. Soundgarden sendiri adalah band grunge pertama yang menarik perhatian dunia setelah era keemasan Nirvana, Pearl Jam, dan Alice in Chains.

Selain menjadi vokalis Soundgarden, Chris Cornell juga dikenal sebagai frontman dari band Audioslave. Grup band ini merupakan proyek sampingan sukses dari para personel Rage Against the Machine, Pearl Jam, dan Temple of the Dog.

Di balik semua pertentangan soal kematiannya, Chris Cornell juga mempengaruhi kematian dari vokalis Linkin Park, Chester Bennington. Chester diketahui sangat terpukul dengan kematian Chris sehingga ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama tepat di hari ulang tahun Chris Cornell.