LOS ANGELES - Sekolah hukum UCLA California (UCLA School of Law) memberikan penghormatan kepada almarhum musisi Chris Cornell dalam bentuk beasiswa bernilai lebih dari USD1 juta (sekira Rp13,5 miliar).

Usaha yang dipimpin Vicky Cornell selaku istri Chris itu ditujukan untuk meneruskan upaya-upaya Chris dalam bidang kemanusiaan.

Dilansir Billboard, Vicky memiilh UCLA School of Law karena prestasinya di bidang akademis, sementara UCLA School of Law melalui kanselir dan dekannya menyatakan ingin meneruskan kepedulian Chris terhadap isu kemanusiaan.

"Aku dan suamiku setuju bahwa orang bisa mengubah dunia jika diberi akses pendidikan. UCLA School of Law terkenal dengan kecakapan akademisnya dan kami bangga Beasiswa Chris Cornell ini bisa mendanai calon pemimpin masa depan, di bawah kepemimpinan Dekan Jennifer Mnookin dan Kanselir Gene Block," kata Vicky dalam pernyataannya.

Sebelum bunuh diri pada 18 Mei 2017 di Detroit, Cornell dikenal aktif dalam isu-isu hak asasi manusia. Pentolan band kawakan Audioslave itu juga menciptakan lagu untuk film The Promise, yang bercerita tentang genosida Armenia, di tahun 2017 ini.

Nama Chris Cornell pun tetap populer dalam karier solonya dan diketahui berhubungan dekat dengan almarhum vokalis Linkin Park, Chester Bennington.

Rencananya, box office film The Promise juga akan jadi sumber dana beasiswa ini, yang mencakup pembentukan Promise Institute for Human Rights di UCLA School of Law. Selain itu, hasil penjualan lagu akan disumbangkan pada International Rescue Committee dan Los Angeles Committee of Human Rights Watch.

Dukungan ini sudah diterima dengan baik oleh UCLA School of Law. Jennifer Mnookin sebagai Dekan UCLA School of Law sempat menjanjikan uang tersebut akan digunakan untuk mengenang jasa Chris di fakultasnya.

"Vicky Cornell dan semua yang berjasa untuk peninggalan Chris Cornell telah membantu memperkuat komitmen kami untuk mahasiswa dan penegakkan keadilan. Melalui Promise Institute dan beasiswa ini, pengaruh Chris Cornell akan terasa di UCLA dan di luar, untuk generasi-generasi ke depan," ucap Jennifer Mnookin.

