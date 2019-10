SEOUL - Tragedi bunuh diri yang menimpa Choi Jin Ri alias Sulli f(x) awal minggu ini memang menjadi sorotan. Pasalnya, kematian karena bunuh diri yang dialami Sulli, diketahui lantaran ia mengalami depresi berat karena pemberitaan serta tekanan dari para penggemarnya.

Bully yang dilakukan oleh penggemar nampaknya tak pernah habis didapatkan oleh bintang serial drama To The Beautiful You tersebut. Sebut saja, mulai dari kekasihnya, fisiknya, hingga penampilannya yang selalu menjadi sorotan para penggemarnya.

Kondisi Sulli yang depresi dan mengalami berbagai macam tekanan membuat wanita 25 tahun ini nekat melakukan bunuh diri. Akan tetapi, tak hanya Sulli saja, beberapa artis Korea Selatan lain juga sempat melakukan bunuh diri karena depresi.

Berikut artis-artis Korea Selatan yang melakukan bunuh diri karena depresi :

1. U; Nee (2007)

Pemilik nama asli Lee Hye Ryeon ini merupakan seorang penyanyi, rapper, penari, sekaligus aktris asal Korea Selatan. Ia debut di industri hiburan Korea sejak 1996.

Sayangnya, baru 10 tahun tenar, U; Nee memilih untuk melakukan bunuh diri di usia 25 tahun karena depresi.

2. Jeong Da Bin (2007) Selang sebulan usai U; Nee meninggal, kabar duka kembali mewarnai dunia hiburan Korea Selatan. Jeong Da Bin meninggal dunia akibat gantung diri kamar mandi kediaman kekasihnya. Wanita 26 tahun ini dikabarkan meninggal dunia lantaran mendapatkan banyak tekanan dari kariernya. Selain itu, ia juga mengalami bully gara-gara penampilan fisiknya. Sehari sebelum bunuh diri, Jeong sempat menulis komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. 3. Choi Jin Sil (2008) Tak berhenti sampai di situ saja, aktris Choi Jil Sil juga bunuh diri. Pemilik julukan 'The Nation's Actress' ini mengakhiri hidupnya sendiri lantaran tekanan semasa hidup. Tak hanya mendapat tekanan publik, ia juga mengalami berbagai kejadian naas dalam hidupnya, mulai dari manajernya bunuh diri, KDRT, hingga kehilangan kontrak pekerjaan saat bercerai. Choi juga diketahui terlibat dalam kasus bunuh diri sahabatnya, Ahn Jae Hwan. 4. Ahn So Jin (2015) Anggota dari acara variety show pencarian bakat KARA Project, Ahn So Jin tewas bunuh diri usai melompat dari apartemennya. Pada Februari 2015 lalu, So Jin melompat dari lantai 10 apartemennya. Menurut beberapa sumber, So Jin nekat terjun dari lantai 10 lantaran mengalami depresi jelang debut pada April 2015. Bahkan, sempat muncul kabar bahwa So Jin mengalami depresi akibat pihak manajemen memutus kontraknya. 5. Jeon Mi Seon (2019) Juni 2019, Jeon Mi Seon ditemukan dalam keadaan tewas. Menurut beberapa pihak, Jeon meninggal dunia lantaran melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar hotelnya di Jeonju, Jeollabuk-do. Dari hasil investigasi pihak kepolisian, Jeon mengalami depresi berat akibat penyakit ibundanya dan kematian salah seorang kerabatnya. Sebelum meninggal dunia, Jeon sempat menelpon ayahnya.