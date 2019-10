JAKARTA - BLACKPINK berkesempatan bertemu dengan pesepakbola David Beckham dalam satu acara. Menariknya dalam acara yang digelar di Korea Selatan, 9 Oktober lalu Beckham tak jarang menatap Rose.

Aksi curi-curi pandang David Beckham terekam dalam channel YouTube Top Daily. Tatapan suami Victoria Beckham itu disambut senyuman dari penyanyi bernama lengkap Roseanne Park.

Baca Juga:

Sepanggung, David Beckham Ketahuan Curi Pandang ke Rose BLACKPINK

Video yang memperlihatkan keakraban dua bintang mancanegara itu langsung disadari warganet. Tak sedikit diantara mereka mengomentari tatapan mata antara Beckham dan Rose.

"Wow, cara Beckham memandang Rose, aku tidak tahu siapa yang lebih beruntung, Rose atau David,” komentar seorang warganet.

Selain tatapan David Beckham untuk member BLACKPINK, Hot Gosip pada Jumat (11/10/2019) juga diramaikan dengan kecaman Dodit Mulyanto pada anggota DPR, Arteria Dahlan. Stand up comedian itu tak terima jika perdebatan Arteri dengan Najwa Shihab di program talkshow lebih heboh daripada film yang tengah dipromosikannya.

Baca Juga:

Dodit Mulyanto Kecam Viralnya Arteria Dahlan

Badan Irish Bella Bengkak, Ammar Zoni Merasa Janggal

Melalui kicauannya di Twitter, Dodit Mulyanto menuliskan, “Arteria, tolong yang sopan ya!! Jangan bikin sensasi, ini aku lagi promo film Cinta Itu Buta. Kamu bikin pengalihan isu untuk filmku kah?? Tag orangnya. Twitter, please do your magic."

Seperti diketahui, Dodit Mulyanto memang menjadi bintang utama di film Cinta Itu Buta bersama Shandy Aulia. Film itu resmi rilis di bioskop pada 10 Oktober lalu, bertepatan dengan kehebohan yang dibuat Arteria Dahlan.

Masih bicara seputar Shandy Aulia, pada Hot Gosip pagi ini tak sedikit warganet yang membicarakan penampilan seksi aktris Eiffel I’m In Love itu di medial sosial miliknya. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keseksian mengenakan tanktop dan celana dalam warna senada putih di unggahannya, 4 Agustus lalu.

Baca Juga:

Sepanggung, David Beckham Ketahuan Curi Pandang ke Rose BLACKPINK

4 Foto Hot Shandy Aulia, Umbar Keseksian hingga Jadi Kontroversi

Berpose di pinggir kolam renang, Shandy Aulia tersenyum sambil memegang perutnya yang kala itu usia kandungan menginjak 4 bulan. “Hidupmu akan berharga dan menyenangkan, saat dirimu sedang menantikan sesuatu akan terjadi,” ujarnya.