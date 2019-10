JAKARTA - Putra musisi Areng Widodo, Holly Caesar mengikuti audisi Indonesian Idol 2019. Tak disangka, audisi itu memberikannya kesempatan untuk mendapat rangkulan manis salah satu juri, Bunga Citra Lestari (BCL).

Usai menyayikan lagu Come Together milik The Beatles, pria yang berprofesi sebagai guru gitar sekolah musik itu mengajak BCL untuk berduet menyanyikan lagu Pernah Muda. Bahkan, Holly sudah menyiapkan aransemen khusus untuk lagu tersebut.

"Aku pengin duet sama Bunga. Aku udah menyiapkan aransemen khusus," ungkap Holly seperti dikutip dari tayangan Indonesian Idol RCTI, Senin (7/10/2019).

Gayung bersambut, BCL menerima pinangan Holly untuk berduet. Dengan petikan gitar, dia mulai memainkan lagu yang dirilis pada 2012 tersebut. Duet ciamik BCL dan Holly itupun menuai komentar panis para juri.

Melihat duet Holly dan BCL tersebut, Ari Lasso melontarkan kekagumannya. "Wah, cocok. Asyik banget," ujar mantan personel Dewa 19. Setelahnya, BCL kemudian mengapresiasi Holly dengan merangkulnya. "Boleh dirangkul begini?" ujar istri Ashraf Sinclair tersebut sembari tersenyum. Meski memberikan pujian, namun para juri memberikan catatan khusus untuk Holly Caesar. "Catatan dari aku, kamu mesti benar-benar pintar memilih lagu. Harus sesuatu yang memang kamu kuasain. Kalau enggak, bisa bahaya," ungkap Judika. Meski begitu kelima juri tetap kompak memberikan 'Yes' kepada putra Areng Widodo itu. Ia berhasil mendapat Golden Ticket untuk melaju ke babak selanjutnya.*