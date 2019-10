LOS ANGELES - Sutradara film The Lost World: Jurrasic Park (1997), Steven Spielberg memang banyak dikagumi masyarakat lantaran karya yang mengesankan. Selain menyutradarai Jurrasic Park, pria 72 tahun ini juga turut membuat beberapa film yang tak lekang dimakan waktu seperti Indiana Jones, War of the Worlds, hingga Jaws.

Kebolehan Steven Spielberg dalam menyutradarai film membuatnya memiliki penggemar berat dan fanatik. Tak melulu membuat Spielberg senang, kehadiran fans fanatik juga kadang memunculkan ketakutan dalam dirinya.

Salah seorang penggemar fanatik Spielberg bernama Jonathan Norman membuat sang sutradara merasa tak nyaman. Pasalnya, Jonathan pernah menguntit Spielberg sebelum ditangkap polisi tak jauh dari rumah sang sutradara pada 1998. Bersamanya diamankan barang bukti borgol, pisau, alat cukur, dan lakban.

Tak hanya sampai di situ, Jonathan Norman bahkan dikabarkan memiliki catatan berisi foto-foto Spielberg, istrinya, hingga ke tujuh anak mereka. Ia pun dikabarkan memiliki niat untuk memperkosa pria yang telah memperoleh tiga penghargaan Oscar tersebut. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan penemuan daftar belanja berisikan beberapa alat bantu seks.

"Dia (Norman) percaya bahwa (Spielberg) ingin diperkosa olehnya," tutur seorang detektif polisi, Paul Wright, yang dikutip dari Independent.co.uk.

Fakta ini tentu saja membuat Spielberg ketakutan. "Pernyataan itu membuatku takut. Orang itu mengatakan tujuannya adalah untuk memperkosaku," ucap Spielberg. Akibat rencana Norman yang ingin memperkosa Spielberg tersebut, sang sutradara meminta agar hakim menjatuhkan hukuman maksimumnya. Hasilnya, Norman dijatuhi hukuman selama 25 tahun pada Juni 1998. "Aku tidak ingin orang ini membuatku atau keluargaku melalui kesedihan, mimpi buruk yang aku alami karena ini," kata Spielberg. "Aku memiliki penggemar dan orang-orang yang sedikit memaksa sebelumnya, tetapi bukan orang-orang dengan borgol dan selotip dan pisau serta peta ke rumahku. Aku merasa sampai hari ini aku menjadi mangsa bagi orang ini." lanjutnya. Saat Norman ditangkap di lokasi yang tak jauh dari kediaman Spielberg, suami dari Kate Capshaw ini tengah berada di Irlandia untuk melakukan syuting Saving Private Ryan. Namun, ia mengatakan bahwa seandainya ia tengah berada di rumah saat itu, bisa saja Norman nekat untuk melakukan hal yang menakutkan bagi dirinya, istri, serta anak-anaknya. "Kemungkinan dia memiliki kesempatan lain untuk melakukan ancamannya sangat menakutkan bagiku," ungkap Spielberg dalam ruang sidang di Santa Monica. "Seandainya aku tidak ke luar kota pada tanggal 1 Juli, aku percaya bahwa aku akan diperkosa atau dilukai atau dibunuh, dan hal yang sama dapat terjadi pada istri dan anak-anakku," lanjutnya. Saat Spielberg membacakan pernyataan tersebut, Norman yang diapit oleh dua orang petugas empat menatap ke arah sang sutradara. Sayangnya, saat hal tersebut terjadi, Spielberg memilih untuk menghindari pandangan Norman.