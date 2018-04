LOS ANGELES - Steven Spielberg tercatat sebagai sutradara Hollywood pertama yang sukses mencapai USD10 miliar di box office. Capaian itu ditopang oleh pendapatan gemilang Ready Player One di pasar global yang mencapai USD500 juta.

Mengutip Box Office Mojo, apabila digabung dengan pencapaian film itu di pasar domestik maka Ready Player One menghasilkan box office global sebesar USD10 miliar. Apabila dikurangi inflasi, maka film itu bernilai USD4,64 miliar di dalam negeri dan USD5,35 miliar di pasar global.

Capaian itu melengkapi status ‘sutradara dengan pendapatan box office terbesar di dunia’ yang disandang Spielberg selama ini. Dimulai dengan dua film Jurassic Park, franchise Indiana Jones, Jaws, Saving Private Ryan, War of The Worlds, dan The Extra-Terrestrial.

Setelah Spielberg, beberapa sutradara yang juga tercatat sebagai sutradara dengan pendapatan box office terbesar, yaitu Peter Jackson (USD6,52 miliar), Michael Bay (USD6,45 miliar), dan James Cameron (USD6,13 miliar).

Menyusul sukses di box office, sutradara kelahiran Cincinnati, Ohio, 71 tahun silam tersebut akan memproduseri film terbaru DC Comics, Blackhawk. Menurut Hollywood Reporter, Spielberg akan berkolaborasi dengan Kristie Macosko Krieger dari Amblin Entertainment dalam memproduksi film tersebut.

Sementara Sue Kroll akan bertindak sebagai eksekutif produser di bawah bendera Kroll & Co. Entertainment. Hak distribusi Blackhawk nantinya akan dipegang oleh Warner Bros. “Kami bangga bisa menyokong karya terbaru Steven Spielberg dan bekerja sama dengannya dalam film Laga petualangan ini. Kami tak sabar untuk melihat bagaimana Blackhawk bisa memanjakan penonton di seluruh dunia,” kata Toby Emmerich, Direktur Warner Bros. Pictures Group.

Dalam Blackhawk, Spielberg akan kembali menggandeng David Koepp sebagai penulis skenario. Keduanya sempat berduet dalam beberapa film: dua seri Jurassic Park, War of The Worlds, Indiana Jones, hingga The Kingdom of The Crystal Skull.

Film Blackhawk diadaptasi dari komik seri berjudul serupa karya Chuck Cuidera, Bob Powell, dan Will Eisner. Komik pertamanya bertajuk Military Comics #1 dirilis pada Agustus 1941 oleh Quality Comics. Sekitar tahun 1957, DC Comics mengambil alih hak terbit komik tersebut dan mempublikasikannya hingga 1984.

Seri komik Blackhawk berkisah tentang deretan pilot heroik yang dipimpin oleh seseorang yang dijuluki Blackhawk. Mereka melawan Nazi dan sekutunya pada Perang Dunia II.







