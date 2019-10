SEOUL - Jung Hae In dikabarkan akan bergabung dengan program variety show terbaru KBS, Walk Into the World with Friends (judul sementara). Kabar itu pertama kali dilaporkan media Sports DongA, pada Jumat (4/10/2019).

Dalam program tersebut, Jung Hae In akan berpetualang ke New York, Amerika Serikat. Dia akan tampil dalam Walk Into the World with Friends bersama aktor Lim Hyun Soo, lawan mainnya dalam drama One Spring Night.

Soompi melaporkan, Jung Hae In akan terbang ke New York untuk menjalani syuting program tersebut pada 15 Oktober 2019. Namun jadwal tayang program itu masih belum ditentukan oleh KBS.

Baca juga: Jung Hae In Beli Rumah Mewah Puluhan Miliar di Gangnam

Selain memiliki program baru, pada 22 Agustus silam, Jung Hae In juga mengumumkan akan bermain dalam drama baru tvN, Half of Half. Drama itu akan berkisah tentang Ha Won (Jung Hae In), seorang programmer kecerdasan buatan (AI) yang merupakan otak di balik situs M&H. Ha Won merupakan pria workaholic dengan kepribadian tenang dan rasional. Sebagai programmer AI, dia dikisahkan menjalankan penelitian yang mengkaji sifat, kejiwaan, kenangan, hingga pengalaman hidup manusia. Dalam drama tersebut, Jung Hae In akan dipertemukan dengan aktris Where Stars Land, Chae Soo Bin. Sang aktris dipercaya untuk menghidupkan peran Han Seo Woo, teknisi classical recording yang menjadi rekan Ha Won dalam penelitian tersebut. Rencananya, tvN akan menayangkan drama Half of Half pada Maret 2020.* Baca juga: Akui Putus dari Travis Scott, Kylie Jenner Bantah Balikan dengan Tyga