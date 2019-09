JAKARTA - Aktor tampan Jung Hae In dikabarkan baru saja membeli rumah mewah di kawasan elite di Gangnam seharga 4,4 miliar won atau sekira Rp51,7 miliar.

Jung Hae In merupakan salah satu aktor muda yang memiliki karier cemerlang hingga pundi-pundi pun berhasil dikumpulkannya. Rencananya, rumah tersebut akan dijadikan sebagai tempat tinggal. Demikian laporan yang beredar pada Kamis 25 September 2019.

Terkait kabar tersebut, FNC Entertainment yang merupakan agensi yang menaungi Jung Hae In enggan mengomentari kehidupan sang aktor.

“Ini masalah pribadi aktor, jadi kami tidak bisa memberikan pernyataan resmi,” ujar perwakilan FNC Entertainment menanggapi pembelian rumah Jung Hae In seperti dikutip dari dreamers.id.

Belum lama ini, Jung Hae In juga memberikan hadiah kepada sang manajer berupa mobil mewah. Jung Hae In baru-baru ini membintangi film Tune In For Love , tayang perdana pada bulan Agustus. Jung Hae In juga dikonfirmasi akan membintangi drama terbaru tvN bersama dengan Chae Soo Bin, berjudul Half of Half.