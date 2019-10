JAKARTA - Artis-artis Korea Selatan akan kembali datang ke Indonesia sepanjang Oktober 2019 untuk meramaikan Korea Festival 2019. Salah satu yang akan datang adalah boyband IN2IT.

IN2IT akan menjadi pengisi acara K-Content Expo 2019 yang termasuk dalam rangkaian Korea Festival tahun ini. Boyband berisi enam member ini akan menggelar fanmeeting dan mini concert pada Sabtu, 5 Oktober 2019 di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat.

Fanmeeting dan mini concert IN2IT ini akan digelar secara gratis, sehingga pecinta K-POP bisa menyaksikan aksi panggung Yeontae cs secara cuma-cuma. Selain gratis, akan ada kejutan untuk penggemar beruntung.

Melansir Instagram KOCCA Indonesia sebagai penyelenggara, Rabu (2/10/2019), akan dipilih 20 penggemar beruntung untuk acara ini. 20 lucky fans tersebut akan dapat melakukan high-five dan fansigning session bersama member IN2IT.

"KOCCA akan memilih 20 orang pemenang yang akan naik ke panggung untuk mendapatkan kesempatan Hi5 dan Fansigning session dengan IN2IT," demikian pengumuman KOCCA Indonesia melalui Instagram kocca_indonesia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Korea Festival menyediakan berbagai acara seru sepanjang Oktober hingga 10 November 2019. Selain fanmeeting IN2IT di K-Content Expo, artis Negeri Ginseng lain yang meramaikan Korea Festival Indonesia 2019 adalah Kang Sora.

Kang Sora akan menjadi bintang tamu dalam pembukaan Korea Indonesia Film Festival (KIFF) 2019. Pembukaan KIFF 2019 akan digelar di CGV Grand Indonesia pada 10 Oktober. Dalam acara itu akan diputar pula film Bad Guys: Reign of Chaos (2019).

Bad Guys: Reign of Chaos (2019) merupakan film adaptasi dari drama Bad Guys yang dibintangi Ma Dong Seok. Film bergenre kriminal investigasi ini membukukan 1 juta penonton hanya 3 hari setelah penayangannya.

The Bad Guys: Reign Of Chaos masih berkisah tentang tim investigasi bentukan Detektif Oh Gu Tak. Sang detektif masih bekerja sama dengan Park Woong Cheol, seorang mantan narapidana untuk mengusut sebuah kasus kriminal besar.