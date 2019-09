SEOUL - So Ji Sub bersiap untuk membintangi film barunya, Confession. Kabar keterlibatan aktor 41 tahun itu dalam film bergenre thriller-misteri tersebut pertama kali dilaporkan oleh TV Daily, pada Kamis (26/9/2019).

51K selaku agensi So Ji Sub kemudian mengonfirmasi kabar tersebut. “So Ji Sub akan bermain dalam Confession. Dia dijadwalkan mulai syuting pada akhir tahun 2019,” ujar agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (26/9/2019).

Film Confession akan digarap oleh Yoon Jong Suk, sutradara di balik Marine Boy. Sementara itu, produser film tersebut masih menggodok para bintang lain yang akan menjadi lawan main So Ji Sub dalam film tersebut.

Apabila daftar pemain lengkap, maka Confession akan memulai produksi pada Desember 2019. Ini akan menjadi proyek layar lebar terbaru So Ji Sub setelah tahun lalu dia membintangi Be with You bersama Son Ye Jin.

Film bergenre romantis itu mendulang 2,6 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD17,13 juta. Dengan capaian itu, Be with You menduduki posisi 27 film terlaris di box office Korea sepanjang 2018. Selain film tersebut, dia juga membintangi drama My Secret Terrius. Dalam drama yang diangkat dari webtoon populer itu, So Ji Sub berperan sebagai seorang agen mata-mata Korea Selatan yang menjadi pengasuh dua anak tetangganya.