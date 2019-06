SEOUL - Pada Sabtu (15/6/2019), tersiar kabar jika So Ji Sub telah membeli hunian baru. Aktor Oh My Venus tersebut tercatat membeli sebuah vila mewah di Hannam the Hills, Hannam, Seoul.

Baca Juga: Kado Kamera Elvia Cerolline untuk Billy Syahputra Dibalas Tas KW

Menurut laporan media Skyedaily, vila tersebut memliki luas sebesar 231 meter persegi. Dengan luas tersebut, vila itu dibeli So Ji Sub dengan harga 6,1 miliar Won (Rp73,9 miliar) pada November tahun lalu.

Menyusul kabar So Ji Sub membeli rumah baru tersebut, mencuat pula rumor yang menyebut jika pembelian itu sebagai langkah awal sang aktor sebelum membangun rumah tangga. So Ji Sub kabarnya siap menikahi sang kekasih, Jo Eun Jung.

"Aku mengetahui fakta bahwa So Ji Sub mencari rumah dengan seorang wanita yang diketahui merupakan orang yang akan ia nikahi. Sebagian agen real estate berpikir dia membeli rumah sebagai huniannya saat sudah menikah nanti," ujar seorang agen real estate seperti dikutip dari Soompi, Senin (17/6/2019).

Namun, rumor itu langsung mendapat bantahan dari agensi So Ji Sub. Menurut agensi, pembelian rumah tersebut hanya karena So Ji Sub membutuhkan tempat tinggal baru, bukan karena akan menikah.

"Memang benar So Ji Sub membeli sebuah vila berlokasi di kawasan Hannam pada November. Dia akan segera pindah. Berita awal mengatakan jika dia membeli rumah rumah pernikahannya, menimbulkan kesalahpahaman," ujar perwakilan agensi So Ji Sub.

"Rumah itu dibeli bukan untuk pernikahan. So Ji Sub hanya harus pindah dari rumahnya sekarang. Dan saat mencari rumah, dia memutuskan untuk membeli di daerah Hannam," terangnya.

Lebih jauh, agensi juga mengatakan jika wanita yang menemani So Ji Sub membeli rumah bukanlah Jo Eun Jung, melainkan CEO agensinya.

Baca Juga: Diet Sehat dan Mudah Ala So Ji Sub

"Saat itu, dia mencari rumah dengan CEO agensinya. Tapi rumor yang beredar mengatakan dia pergi dengan pacarnya. So Ji Sub dan Jo Eun Jung memang pacaran serius, tapi masih terlalu dini untuk mendiskusikan pernikahan sekarang," pungkas agensi.

(LID)