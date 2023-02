SEOUL - So Ji Sub tampaknya bersiap kembali berakting ke layar kaca setelah membintangi Doctor Lawyer tahun lalu. Star News melaporkan, aktor 45 tahun itu akan menjadi bintang utama drama noir berjudul Plaza Wars.

51K Entertainment selaku agensi sang aktor membenarkan kalau artisnya mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Namun belum ada keputusan final, karena dia masih mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Selasa (7/2/2023).

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, drama Plaza Wars berkisah tentang dua geng yang selamat dari perebutan kekuasaan di Seoul. Ceritanya berpusat pada seorang pria yang membongkar rahasia dari kematian mendadak adiknya.

Hingga berita ini diturunkan masih belum diketahui, karakter apa yang akan diperankan sang aktor dalam drama ini. Penggemar mengantisipasi drama Plaza Wars, setelah sederet proyek So Ji Sub sepanjang 2022.*

(SIS)