Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Didi Kempot - Cidro -

Intro : C F G C Dm Am G

C F G C Fm C Fm G

Fm C G C G

*

CWes sakmestiEmne ati Amiki nelEmongso

Wong Fsing tak treGsnani mblenjaCni janji

OpDmo ora EliGng nalCiko GsemoAmno

KeDmbak kembang waGngi jeroning daCda

Int. F G

#

CDuh piye maEmneh iki Ampancen naEmsibku

KuFdu nandang loGro koyo Cmengkene

ReDmmuk ati iGki yen eCling GjanjinAme

ODmra ngiro jebGul lamis waCe

Int. Dm G C

Reff

AmGek opo salah awakku iEmki

F G C C-G

Koe nganti tega mblenjani janji

AmOpo mergo kahanan Emuripku iki

FMlarat bondo seje karo uripGmu

FAku nelongso

Mergo CkebacGut tresAmno

ODmra ngiro saGikine cidrCo

Interlude : Am Em F G C

F G C G

Kembali ke *, #, Reff

ODmra ngiro saGiki koe cidrCo...

(ABD)

(LID)