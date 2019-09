CALIFORNIA - Berita duka datang dari penyanyi country asal Amerika, Josh Turner. Bus yang ditumpangi krunya mengalami kecelakaan maut hingga mengakibatkan 7 orang terluka dan satu lainnya tewas pada Rabu, 18 September 2019 di Highway 46 dekat Shandon, California.

Melansir Taste of Country, peristiwa itu terjadi pukul 23.40 waktu setempat saat sang pengemudi, Bradley Dratnol (39 tahun) berbelok dari jalan raya dan menabrak kawat berduri sehingga jatuh dari tebing dengan ketinggian 50 kaki. California Highway Patrol (CHP) mengatakan kepada KSBY News bahwa belum bisa diketahui apa alasan yang membuat bus tersebut keluar dari jalurnya.

Menurut KSBY, CHP telah mengesampingkan masalah narkoba atau alkohol sebagai penyebab kecelakaan. Bus juga sudah diamankan guna mendeteksi masalah yang menyebabkan kecelakaan. Sementara sang supir yang juga menjadi korban luka-luka juga akan dimintai keterangan perihal kecelakaan tersebut.

Selain sopir yang sudah bisa diidentifikasi sebagai korban, satu lainnya, David Turner (41 tahun) adalah sound engineering Josh Turner yang menjadi korban tewas dalam peristiwa nahas itu.

David Turner tidak memiliki hubungan keluarga dengan Josh Turner, meskipun dia telah bekerja untuk pelantun Your Man ituhampir 14 tahun. Sebelumnya David bekerja untuk artis Patty Loveless, Tammy Wynette, Bailie and the Boys serta Eddie Rabbitt.

Northeast Mississippi Digital Journal menjadi yang pertama mengonfirmasi berita kematian David Turner. Teman-temannya kemudian memberikan penghormatan kepada David Turner di media sosial dan mengirimkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, Josh Turner yang berada di bus lain belum bisa dimintai keterangan. Mewakili pelantun sang penyanyi, juru bicara Josh meminta doa untuknya dan kru.

"Josh Turner dan keluarga mengalami kehilangan besar. Tolong berikan doa kalian untuk Josh dan kru band," kata perwakilan penyanyi itu kepada People, Sabtu (21/9/2019).

Atas kejadian tersebut, Josh Turner menjadwalkan ulang pertunjukannya pada Jumat, 20 September di Central Washington State Fair. Begitu pula jadwal manggungnya di sepanjang bulan September ini.