JAKARTA – Lima coaches The Voice Indonesia season 4, Vidi Aldiano, Nino RAN, Isyana Sarasvati, Armand Maulana serta Titi DJ merasa terpukau dengan penampilan peserta asal Denpasar bernama Ni Luh Putu Suciyantini. Tipe suara blues dan rock yang dimiliki oleh Suci membuat para coaches berebut untuk menggaetnya ke tim masing-masing.

Baca Juga: 10 Peserta The Voice Indonesia Episode 5 yang Lolos ke Babak Knockout

Tampil di atas panggung The Voice Indonesia episode Kamis (19/9/2019), Suci membawakan lagu berjudul Give Me One Reason yang dipopulerkan oleh Tracy Chapman. Suara powerfull yang dimiliki Suci berhasil membuat para coaches terpana.

Coach Vidi Nino terlebih dahulu memutar kursinya, pertanda menginginkan Suci bergabung di timnya. Rupanya, aksi dua coaches tersebut yang membalikkan kursi diikuti oleh coaches lainnya, Titi DJ, Isyana Sarasvati dan terakhir Armand Maulana.

Setelah mendengar Suci menyanyi hingga akhir, para coaches pun tak habis-habisnya memuji wanita yang sehari-hari bekerja sebagai penyanyi event ini. Bahkan, Isyana sampai tak bisa berkata-kata dan harus menenangkan diri.

Berbagai pujian dikeluarkan oleh para coaches. Dari lima coaches, pujian dari Vidi Aldiano terdengar unik lantaran dia menyebut jambangnya merinding karena penampilan Suci.

“Dari The Voice season kemarin, kalau jambang aku itu merinding, bulu belakang merinding itu penampilannya bagus beneran. So far baru kamu yang bikin jambang gue merinding. Kalau pilih Vidi Nino, langkah kamu di The Voice Indonesia bakalan panjang,” ujar Vidi merayu Suci. Tak mau kalah dengan dua caoches tersebut, coach Titi juga mulai melancarkan bujuk rayunya untuk Suci. Pelantun lagu Bahasa Kalbu itu menjanjikan langkah Suci akan terus beranjut jika ada di bawah asuhannya. “Bila kamu pilih saya sebagai coach kamu, saya akan menantang kamu untuk bawakan lagu di luar orang akan mengira kau bawa lagu itu. Buat saya kamu bisa nyanyi semua lagu. Bila ada di tim Titi, kamu akan ada sampai di ujung The Voice Indonesia,” rayu Titi DJ. Mendengar komentar Vidi Nino dan Titi DJ, Armand Maulana justru tak berbicara banyak. Terang-terangan, Armand mengajak Suci untuk menjadi bagian dari timnya. “Suci, sudah lah kamu mah cocok sama saya. Saya enggak usah muji apa gimana, sudah yuk, kamu sama saya ke tim saya,” ajak Armand Maulana. Baca Juga: Soroti Adegan Masuk Gereja di Film The Santri, Ustadz Abdul Somad: Haram Sempat bingung memilih 1 di antara 4 tim yang meninginkannya, Suci pun meminta bantuan sang adik untuk ikut memilih. Kakak beradik itu pun melakukan diskusi singkat di atas panggung dan berujung pada pilihan Suci untuk menjadi bagian dari tim Armand.