JAKARTA - DJ Dinar Candy dengan tegas menolak lamaran seorang pria misterius yang mengiming-iminginya kemewahan hidup. Hal itu dia ungkapkan secara blakblakan lewat Instagram, pada 18 September 2019.

Dinar Candy mengunggah tangkapan layar pesan seorang pria yang menyatakan niatnya untuk melamar DJ seksi tersebut. Pesan itu berbunyi, “Dinar mau uang Rp10 miliar enggak? Serius, sama rumah mewah + mobil Lamborghin*. Kalau serius kirim nomor rekeningmu. No tipu-tipu. Aku mau ngajak kamu nikah.”

Tak hanya menawarkan kemewahan, pria misterius itu juga merayu Dinar dengan kata-kata manis. Ia berusaha membuat perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu luluh dan bersedia menerima lamarannya.

“(Kamu) enggak akan menyesal ketemu aku. Aku bermaksud baik, bukan mau macam-macam. Will you marry me? Apa saja yang kamu mau, bakal aku penuhi semua #antihaluhaluclub,” imbuh pria tersebut.

Namun sayang, Dinar enggan menerima lamaran tersebut. Dia merasa, harta tidak akan bisa membeli cinta. “Kalau enggak cinta pas kamu mau cium, aku pasti kabur,” ujar Dinar.

Meski menolak lamaran tersebut, namun pria itu ternyata tidak menyerah. Dalam unggahan berikutnya, pria itu terus 'meneror' Dinar Candy dengan kata-kata serupa: 'Will you marry me?(Maukah kau menikah denganku)'. Seolah mempertegas penolakannya, Dinar mengungkapkan, hanya akan menikahi pria biasa. "(Pria) yang tak punya apa-apa namun punya pure love! Cukup, terima kasih pemirsa," ujar Dinar dalam keterangannya. Unggahan Dinar tersebut pun menuai beragam komentar warganet. Presenter Angela lee merupakan salah satu yang turut memberikan pendapatnya. "Ini cowok juga DM (direct message) aku nih. Sama juga. (Bilang mau kasi) Rp10 miliar. 10 ember keles," ungkap Angela Lee. Namun beberapa warganet meminta Dinar untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan omongan pria. "Sudah kak, cuekin saja ih. Jangan percaya kayak gituan," celoteh warganet tersebut.*