JAKARTA - Afgan dan Rossa tak henti-hentinya memberi dukungan kepada penyanyi Yory Fortuna. Kali ini, Yory Fortuna mengusung lagu bertajuk Tetap Santai.

Afgan yang merupakan salah satu penyanyi solo tersukses di tanah air berharap agar kiprah Yory bisa eksis di industri musik tanah air.

Baca Juga: Cerita Afgan Hampir Batal Gelar Konser Dekade

"Saya ucapkan selamat atas rilisnya single kedua Yory Fortuna 'Tetap Santai', semoga lagu ini bisa diterima dengan baik oleh penikmat musik Indonesia. Sukses terus buat Yory, wish you all the best," kata Afgan.

Senada dengan Afgan, Rossa juga memberikan support pada Yory yang juga merupakan sepupu dari Afgan. Faktor kedekatan mereka membuat Rossa turut memberikan harapan pada Yory. Baca Juga: Tampil Serba Putih Afgan Buka Konser Dekade di Istora Senayan "Aku support pastinya atas single keduanya 'Tetap Santai' mudah-mudahan sukses," kata Rossa. Musisi kelahiran Jakarta, 3 September 1999 ini mengatakan, bahwa lagu 'Tetap Santai' berkisah tentang pahit getir kehidupan pribadinya. Yory Fortuna mengubah pengalaman kurang menyenangkan yang dirasakan, menjadi virus positif untuk memotivasi para pendengar. "Walaupun banyaknya kesulitan yang menimpa kita, kita harus tetap santai menghadapinya. Karena semua pasti ada hikmahnya. Yory berharap dengan lagu ini orang-orang bisa lebih tegar, pantang menyerah dan selalu berpikir positif memandang hidup ini," jelas Yory. Baca Juga: Soroti Adegan Masuk Gereja di Film The Santri, Ustadz Abdul Somad: Haram Yory Fortuna menciptakan sendiri lirik lagu 'Tetap Santai'. Berbeda dari musik 'Mencinta' yang dibalut aransemen pop ballad, 'Tetap Santai' cenderung terdengar fun dengan tempo up beat. Yory juga unjuk kebolehan bernyanyi rap pada pertengah lagu.