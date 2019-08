JAKARTA - Afgansyah Reza merayakan 10 tahun berkarier di belantika musik Indonesia dengan konser tunggal bertajuk Dekade. Konser tersebut digelar Jumat (9/8/2019), di Istora Senayan Jakarta.

Setelah membuka konser dengan tiga lagu, Afgan menyapa para penonton yang memadati Istora Senayan. Ia pun berbagi cerita tentang bagaimana rencana konser Dekade ini tak kunjung terealisasi.

"Ini momen surreal dalam hidup saya karena kalau boleh cerita tentang konser ini harusnya tuh terjadi tahun lalu. Karena tahun lalu gak kejadian mulu," kata Afgan.

Putus asa karena kesulitan menggelar konser Dekade di Indonesia, Afgan pun mengurungkan niatnya. Ia malah menggelar konser perayaan 10 tahun kariernya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kesuksesan besar konser di Malaysia lantas membuat One Step Forward, salah satu promotor konser, meminta Afgan menggelar Dekade di Indonesia.

"Ternyata tahun ini out of nowhere ditawarin bikin konser sama One Step Forward. Terima kasih untuk One Step Forward," kata Afgan disambut tepuk tangan meriah penonton.

Afgan juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang telah membantunya berkarya selama 10 tahun terakhir ini. Nama Bebi Romeo menjadi salah satu nama yang disinggung karena berkat suami Meisya Siregar ini, Afgan merasa tak akan pernah bisa di titik sekarang.

