JAKARTA – The Power of Love: Hayya tayang perdana di bioskop Tanah Air pada Kamis (19/9/2019) esok. Film yang mengambil latar di wilayah konflik Palestina ini menceritakan perjalanan hijrah seorang jurnalis bernama Rahmat.

The Power of Love: Hayya ini merupakan sekuel dari 212 The Power of Love dan masih menceritakan tentang tokoh Rahmat (Fauzi Baadila). Kali ini, Rahmat memutuskan untuk berhijrah dan melakukan kebaikan terhadap sesama.

Memutuskan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lantaran terbayang dengan dosa-dosa di masa lalu, Rahmat mengambil keputusan cukup besar. Dia berangkat ke wilayah konflik untuk menjadi seorang relawan di pengungsian sekaligus menjalani pekerjaannya sebagai jurnalis.

Dalam proses hijrahnya itu, Rahmat menemukan arti cinta dan keimanan. Hal itu ditambah dengan pertemuannya dengan seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Hayya.

Hayya sendiri merupakan korban konflik Palestina yang sudah menjadi yatim piatu. Pertemuannya dengan Hayya banyak perubahan di diri Rahmat. Setelah menghabiskan waktu di Palestina, Rahmat pun harus kembali ke Tanah Air untuk menikahi Yasna sesuai permintaan sang ayah. Kepulangan Rahmat pun membuat Hayya bersedih. Dilihat dari official trailer yang ditayangkan, Rahmat akhirnya mengajak Hayya untuk tinggal bersamanya di Indonesia. Namun, keputusan membawa Hayya adalah tindakan yang penuh dengan risiko. Rasa Cinta terhadap Hayya seakan membuat Rahmat tak perduli masalah apa yang akan dia hadapi lantaran membawa gadis asal Palestina itu ke Indonesia. Kelanjutan kisah Rahmat dan Hayya pun akan tertuang dalam film The Power of Love: Hayya. The Power of Hayya Sutradara : Jastis Arimba Produser : Erick Yusuf, Imam T. Saptono, Asma Nadia, Oki Setiana Dewi, Helvy Tiana Rosa Pemeran : Fauzi Baadila sebagai Rahmat Adhin Abdul Hakim sebagai Adin Amna Hasanah Sahab sebagai Hayya Meyda Sefira Hamas Syahid Fajar Lubis Ria Ricis