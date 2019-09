JAKARTA - Melaney Ricardo dan Elza Syarief diketahui sempat bersiteru lantaran pengacara 62 tahun itu merasa cemburu. Hal itu pada awalnya terjadi lantaran Melaney Ricardo lebih memilih untuk menenangkan Nikita Mirzani dibandingkan dirinya, dalam acara Hotman Paris Show yang tayang di iNews TV, beberapa waktu lalu.

Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019), Melaney Ricardo nampak memeluk serta merangkul sosok Elza Syarief saat keluar dari studio salah satu televisi swasta.

Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya dan Elza sama sekali tak pernah memiliki permasalahan. Hanya saja, ada sedikit miss komunikasi antara keduanya kala itu.

"Damai dong, karena memang dari awal saya tidak pernah bertikai, tidak pernah ada problem, tidak pernah ada kebencian sama bu Elza. Cuma mungkin saat itu, karena ibu kaget terus tiba-tiba meruak beritanya kemana-mana ya bu, itu memang gitu bu. Begitu kita upload, post, langsung kemana-mana beritanya. Jadi ibu benar-benar syok, trauma, sampai enggak bisa makan," ungkap Melaney Ricardo.

"Maksudnya gini, terlepas dari kemarin, miss understanding saja. Miskom," tambahnya.

Elza mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak membenci sosok Melaney. Semuanya hanya murni kesalahpahaman, karena Elza mengaku syok dengan insiden yang terjadi antara dirinya dan Nikita Mirzani.

"Honestly ya saya enggak ada secara benci atau apa enggak ada itu kan insiden aja, enggak ada benci," tutur Elza Syarief.

"Orang pada bilang gue setinggan, enggak setinggan. Bilangin dong bukan setinggan, memang syok banget, kalau setingan mana mungkin gue sakit. Kan gue ada maag kalau stress asam lambung naik sering sedih keluar air mata," lanjut Elza.

Lewat kejadian tersebut, Melaney Ricardo berharap agar dirinya dan Elza Syarief benar-benar bisa saling memaafkan satu sama lain. Selain itu, ia juga ingin agar Elza bisa kembali fokus terhadap karirnya didunia pengacara seperti sedia kala.

"Semoga bisa memaafkan ya bu, kan kata orang bule, forgive and forget ya bu, semoga dalam hidup ini kita enggak bawa beban, karena pada saat kita benci sama seseorang, bukan orang lain yang bawa beban, kita yang capek bawa beban tiap hari, jadi semoga ibu Elza fokus aaja supaya tetap sehat dalam karier pengacaranya yang ke 36 tahun," papat Melaney.

"Bisa selalu menjadi berkah, yang kemarin sudahlah bu we cannot change thing in the past, yang udah terjadi di belakang kan udah enggak bisa yang penting sekarang bu Elza viral bisa dimanfaatkan bu, bikin kosmetik kek, bikin kafe, jadi hal yang positif, berkah buat semua orang," tutup Melaney.