JAKARTA - Halo Movie Freak, sekarang kamu bisa nonton film dan series pilihan dengan berbagai genre mulai dari Indonesia, Hollywood hingga Asia dari MNC Now di Okezone.

MNC Now merupakan layanan berlangganan yang menyediakan kepada pelanggan akses menonton film, seri TV dan Live TV yang distreaming melalui internet ke komputer dan perangkat mobile lainnya.

Pelayanan tersebut tentu membuat penggunanya dapat menikmati konten-konten pilihan dan penawaran menarik untuk dinikmati melalui perangkat smartphone dan tablet, dimana saja dan kapan saja.

Beberapa konten menyegarkan yang tersedia dalam MNC Now adalah kategori 'Ih Seram' yang berisi kumpulan film horor seperti The Swimmer, Nang Nak, dan The Collection. Kemudian 'Titik Balik' yang berisi kumpulan film drama seperti 7/24, Brownies, dan Me Vs Mami.

Tak ketinggalan kategori 'Action' yang berisi kumpulan film laga dari luar dan dalam negeri. Seperti The Professional, Vehicle 19, Yakuza Apocalypse, dan Skakmat. Tetapi bukan hanya film layar lebar saja yang tersedia, ada juga deretan serial televisi seperti Bogem Cinta Jamila, Komik Cinta Arjuna, dan Dua Perempuan Kepo. Baca juga: Lihat Wajah BJ Habibie Terakhir Kali, Yusuf Mansyur: Wajahnya Bersih Banget Ayo Movie Freak, tunggu apa lagi? Langsung kunjungi: https://mncnow.okezone.com/ kamu juga bisa mengunduh aplikasi MNCNow untuk apat melihat konten lainnya, tersedia di Google Play dan App Store. Dijamin kamu bisa nonton bebas sampai puas!