JAKARTA - Aktris cantik Sandra Dewi belum lama ini mengumumkan kelahiran buah hati keduanya. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dilahirkan Sandra pada 2 September 2019 lalu.

Seminggu pasca melahirkan, Sandra Dewi pun mengunggah foto sang bayi di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, bayi yang diberi nama Mikhael Moeis itu berada dalam gendongan sang ayah, Harvey Moies.

Sementara itu, Sandra Dewi terlihat berada tepat disamping suami dan putra keduanya. Beberapa pose diperlihatkan ibu dua anak itu seperti mencium sang bayi hingga membentuk jarinya menjadi lambang peace.

Melengkapi unggahannya, perempuan asal Pangkal Pinang ini menuliskan keterangan lahir sang buah hati. Sandra dan keluarga kecilnya pun merasa terberkati dengan kelahiran bayi yang dipanggil dengan nama Mika itu.

"Welcome to the world my second born Mikhael Moeis (Mika) ❤️Tanggal 02-09-2019 jam 22.07 Berat 3.5 kg & Panjang 51cm. Blessed us, Harvey, Sandra & Rafa," tulis Sandra Dewi di keterangan unggahannya.

Rangkaiam foto tersebut pun kemudian ramai ditanggapi oleh para warganet. Sebagian besar dari para warganet mengucapkan selamat untuk Sandra dan keluarganya atas kelahiran buah hati keduanya. Selain ucapan selamat, tak sedikit pula warganet yang fokus pada bentuk badan wanita 36 tahun tersebut. Pasalnya, Sandra tetap langsing seperti wanita yang tidak baru melahirkan. "Duuuh hamil enggak kelihatan, tahu-tahu lahiran dan badan tetap singset," ujar salah seorang warganet. "Sebelum dan setelah melahirkan tetap saja langsing nih," sahut warganet yang lain. "Mba Sandra Dewi mah gitu, hamil aja enggak kelihatan, lahiran juga kayak enggak habis lahiran. Rahasianya apa badan bisa bagus gitu ?" tanya warganet yang lain. Seperti diketahui, kehamilan kedua Sandra Dewi cukup mengejutkan publik. Pasalnya, tak terlihat perubahan bentuk badan di saat Sandra mengandung buah hati kedua. Hal yang sama juga rupanya terjadi setelah aktris ini melahirkan. Tak tampak bentuk badan Sandra melebar seperti wanita yang habis melahirkan pada umumnya.