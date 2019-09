JAKARTA - Dunia maya kini tengah heboh dengan reaksi Franda yang tak suka nama putrinya, Zylvechia dipakai oleh orangtua lain. Menyusul sikap istri Samuel Zylgwyn itu, calon-calon ibu pun ramai meminta izin kepada public figure untuk menggunakan nama putra-putri mereka.

Berbeda dengan Franda, sejumlah selebriti mengizinkan nama anak-anak mereka dipakai oleh orangtua lain di luar sana. Tak hanya mengizinkan, artis-artis ini juga merasa senang jika nama anak mereka menjadi inspirasi orangtua lain.

Siapa saja artis-artis yang mengizinkan orangtua lain meniru nama anak mereka? Berikut rangkuman Okezone untuk pembaca budiman.

1. Sharena Delon

Sharena Delon mengaku kebanjiran DM dari netizen yang meminta izin menggunakan nama anak-anaknya untuk calon putra-putri mereka. Tanpa tahu awal mula mengapa netizen mengiriminya pesan demikian, istri Ryan Delon itu langsung mengizinkan orang-orang untuk memakai nama anak-anaknya.

"Mendadak belakangan DM banjir ibu-ibu yang lagi hamil pada izin mau pakai nama anak-anakku buat calon anak mereka nanti. Yes, of course, boleh. Malah terharu nama anak-anakku bisa menginspirasi yang pada cari nama. Aku terharu, sehat-sehat ya hamilnya," jawab Sharena melalui Instagram.

2. Chelsea Olivia

Respons serupa juga datang dari Chelsea Olivia. Ibu Nastusha ini mengizinkan ibu-ibu di luar sana menggunakan nama putrinya untuk anak-anak mereka.

3. Raditya Dika

Nama anak pertama Raditya Dika, Alinea juga menjadi salah satu nama yang disukai netizen. Banyak yang langsung meminta izin kepada suami Anissa Aziza tersebut untuk memakai nama putrinya. Radit bahkan mengatakan netizen tak perlu meminta izinnya untuk menggunakan nama sang putri.

"Ya boleh lah. Ngapain izin segala," balas Radit sembari menggunakan emoticon tertawa.

4. Mytha Lestari

Mytha Lesta memberi nama putranya Mahatma Kala Maheswara dan biasa dipanggil Kala. Ternyata, banyak ibu-ibu di luar sana yang ingin menamai calon anak mereka seperti putra Mytha. Pelantun Aku Cuma Punya Hati tersebut pun tak keberatan nama Kala dipakai oleh anak-anak lain.

"Ya boleh lah!!! Gue aja nyontek!! Nama Mahatma dan Kala khan bukan gue yang pertama kali bikin," jelas Mytha.