JAKARTA – The Voice Indonesia mengakhiri episode 3 ini dengan lolosnya 9 peserta di babak Blind Audition yang tayang di GTV pada Kamis (5/9/2019). Menariknya, di episode kali ini diramaikan dengan peserta milenial dengan usia 16-27 tahun.

The Voice Indonesia baru saja memulai peserta pertama dengan kehadiran Herrel Kaleb Jonathaniel. Namun peserta 18 tahun ini berhasil mendapat standing ovation dari seluruh coach, Isyana Sarasvati, Titi DJ, Armand Maulana, Nino RAN dan Vidi Aldiano.

Baca Juga:

Suara Peserta The Voice Indonesia Ini Bikin Nino RAN Gemas

Pekan Kedua, The Voice Indonesia Season 4 Kedatangan Peserta Milenial

Pria yang akrab disapa Kaleb ini membawakan lagu milik Isyana bertajuk Heaven. Mendengar intro dan sedikit suara Kaleb, Isyana dengan yakin langsung memilihnya dan berhasil memblokir tim Vidi Nino. Pertarungan terjadi bersama dua seniornya, Armand Maulana dan Titi DJ.

“Aku tahu ini adalah Kaleb, kamu YouTuber kan? Aku pernah dengar suara kamu dan suka banget,” kata Isyana dengan antusias.

Bukan hanya suara Kaleb yang mencuri perhatian Isyana, namun ada dua lainnya yang juga tidak kalah unik. Adlani, peserta 21 tahun asal Medan ini mendapat pujian dari pelantun Tetap Dalam Jiwa. Menurut Isyana, Adlani memiliki kekuatan suara yang menggelegar layaknya Judika.

Satu peserta The Voice Indonesia yang juga bergabung dengan tim Isyana adalah Ramonia Bima, yang memiliki suara unik. “Suaranya itu groovy tanpa harus ada sesuatu yang berlebihan. Saat kamu menyanyi kedengarannya seperti membawa hati senang,” puji Isyana.

Bukan hanya Isyana yang memiliki tiga anak didik di episode kali ini, hadir pula tim Titi DJ dengan jumlah peserta serupa. Devina, menjadi peserta yang membuat ‘Sang Dewi’ jatuh cinta. Perempuan asal Maumere ini membawakan lagu Dua Lipa bertajuk One Kiss dengan gayanya sendiri.

“Aku senang kamu nyanyinya enggak ke Dua Lipa, Dua Lipa Dan,” kata Titi DJ.

Baca Juga:

Panas, Jerinx Kembali Sindir Via Vallen

Video Dugem Gisella Anastasia Viral, Netizen: Kasian Gempi





Selanjutnya ada Kania yang membawakan lagu lawas House of The Rising Sun dari Haley Reinhart. Perempuan yang juga berprofesi sebagai make up artist ini menjadi rebutan dua coach senior, Titi DJ dan Armand Maulana.

“Saya mencintai penyanyi rocker Indonesia, dulu muncul Rose Kusumadewi, Nicky Astria dan tahtanya diteruskan kepada Anggun dan kini Tantri Kotak. Saya mendapatkan power yang hebat dengan sense of rock dari kamu,” puji Armand.

Namun sepertinya keberuntungan tak memihak padanya dan akhirnya Kania memilih Titi DJ. Berlanjut ke peserta terakhir di tim Titi, hadir Nike yang hanya dipilih oleh pelantun Bahasa Kalbu itu.

Berlanjut di tim Vidi Nino, hanya ada satu peserta yang bergabung dengan dua musisi ini. Dia adalah Gizka Aulia yang membawakan lagu Selena Gomez berjudul Love You Like a Love Song. Perebutan sempat terjadi diantara tim ini dengan Isyana, sampai akhirnya perempuan 18 tahun ini menolak pelantun Heaven itu.

“Aku mengidolakan Nino dari SMA, boleh enggak sekalian minta peluk?” ujar Gizka yang langsung disambut oleh personel RAN tersebut.

Baca Juga:

Pamer Pakaian Dalam, Clara Duo Semangka: Ukurannya Gede Banget

Duo Semangka Goyang Seksi Pakai Lagu Sajojo, Netizen: Penghinaan





Dua peserta lain yang lolos ada di tim Armand Maulana dengan kehadiran Celine yang membawakan lagu 7 Rings milik Ariana Grande. Perempuan 16 tahun ini dipilih oleh semua coach, namun yang beruntung adalah Armand Maulana.

Selain Celine yang bergabung dengan tim Armand, hadir pula Chrissa dengan suara yang disebut ‘indie voice’ oleh Armand Maulana. “Ini adalah tantangan buat saya, dengan suara kamu yang bisa dibilang cukup segmented,” ujarnya.

Babak Blind Audition masih akan berlanjut pada Jumat, 6 September 2019 dengan menghadirkan peserta baru lainnya. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan The Voice Indonesia 2019 di GTV pukul 20.00 WIB.