LOS ANGELES - Terakhir kali film Spider-Man ditangani sendiri oleh Sony berujung sebuah bencana. The Amazing Spider-Man 2 disebut sebagai film terburuk dari semua film manusia laba-laba yang pernah tayang.

Bayang-bayang kehancuran itu kembali menghantui ketika Disney dan Sony mengakhiri kontrak kerja sama mereka untuk penggarapan film Spider-Man. Dengan keputusan itu, Peter Parker dipastikan tidak akan muncul kembali dalam Marvel Cinematic Universe milik Disney.

Baca Juga:

Tom Holland Terima Wayang Kulit Spiderman Karya Komikus Indonesia

Spider-Man: Far From Home Rilis 3 Poster Ikonik

 

Kendali penuh penggarapan film solo Spider-Man selanjutnya kini dipegang oleh Sony. Para penggemar mulai ragu karena sosok Kevin Feige, yang selama ini memproduseri dua film Spider-Man, dipastikan tidak akan ambil bagian lagi.

Namun sang bintang, Tom Holland, meyakinkan para penggemar bahwa franchise Spider-Man akan baik-baik saja. Ia yakin bahwa tim Sony juga sudah mempersiapkan kejutan-kejutan yang lebih keren pada film terbarunya nanti.

"Aku tidak malu untuk berkata betapa luar biasanya lima tahun bersama Marvel. Aku benar-benar menikmatinya, dan dengan segala hormat, mereka telah membuat mimpiku menjadi kenyataan sebagai seorang aktor. Sony pun memperlakukanku dengan sama baiknya dan kesuksesan global dari Spider-Man: Far From Home merupakan bukti dukungan, kemampuan, serta komitmen mereka. Masa depan Spidey berada di tangan yang tepat," kata Tom.

Sebelumnya Tom Holland juga sudah pernah mengatakan hal serupa dalam acara Disney D23. Pada saat itu, Tom Holland menyayangkan perpecahan Disney dan Sony namun percaya bahwa masa depan film Spider-Man tidak akan banyak terpengaruh.

Baca Juga:

Barbie Kumalasari Ungkap Bayaran Sekali Tampil di Televisi   

Sara Ali Khan Dituding Murtad, Warganet: Semoga Kau Dapat Hidayah





Spider-Man kembali masuk dalam Marvel Cinematic Universe setelah Sony dan Disney membuat sebuah kontrak kerja sama baru. Sony, yang selama ini memegang hak cipta Spidey, memperbolehkan jagoannya tampil di MCU dengan beberapa persyaratan. Kevin Feige lalu memproduseri dua film stand alone Spider-Man yang berjudul Spider-Man: Homecoming dan Spider-Man: Far From Home. Sebagai imbalan, Peter Parker juga ikut terlibat dalam film-film yang dirilis Disney dan Marvel Studios, yakni Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, dan terakhir, Avengers: Endgame.