JAKARTA - Momen bahagia kembali dirasakan komikus asal Surabaya, Is Yuniarto. Dia mendapat kesempatan langka menyerahkan wayang kulit Spiderman kreasinya kepada pemeran sang manusia laba-laba, Tom Holland.

Momen bahagia bagi Is Yuniarto terjadi di sela kunjungan Tom Holland ke Bali belum lama ini. Seperti diketahui, Marvel menggelar acara Fan Event 'Spider-Man: Far From Home' di sana.

Is Yuniarto sendiri lantas membagikan momen lewat akun Instagram-nya. Dia menampilkan foto saat Tom Holland memegang wayang Spiderman kreasinya seraya menampilkan senyum lebarnya.

“Wayang Kulit Spiderman designed by me for @tomholland2013 ! Thank you Sony Pictures for the opportunity,” tulis Is Yuniarto dalam caption, dikutip Okezone, Selasa (28/5/2019).

Sosok Is Yuniarto mulai jadi sorotan setelah wayang kreasinya mendapat apresiasi industri Hollywood tahun lalu.

Sebelum menciptakan wayang Spiderman, Is Yuniarto sudah lebih dulu membuat wayang Doctor Strange, Nebula hingga Russo Brothers. Buah karya Is kala itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan di Singapura.

Torehan prestasi Is Yuniarto mendapat respons positif dari warga dunia maya. Akun Instagram Is langsung kebanjiran ucapan selamat tak lama setelah postingan wayang kulit Spidermannya dan Tom Holland itu muncul.

