SEOUL - Aktris Goo Hye Sun kembali membongkar masalah rumah tangganya dengan sang suami Ahn Jae Hyun lewat Instagram, pada 4 September 2019. Aktris 34 tahun itu menduga, jika sang suami telah berselingkuh dengan seorang aktris.

Dalam unggahannya, Goo Hye Sun mengaku, menemukan foto suaminya bersama seorang aktris di sebuah hotel. Foto yang dia temukan di komputer sang suami memperlihatkan Ahn Jae Hyun dan perempuan itu mengenakan piyama sambil menikmati camilan.

"Aku akan menyerahkan foto ini sebagai bukti di pengadilan,” tulis Goo Hye Sun seperti dilansir dari Soompi, Kamis (5/9/2019).

Dugaan perselingkuhan Ahn Jae Hyun kemudian dibantah oleh kerabat dekat aktor The Beauty Inside tersebut. "Ahn Jae Hyun tidak pernah pergi ke hotel dengan wanita lain setelah menikah. Jadi foto seperti itu tidak akan pernah ada," katanya.

Kerabat Ahn Jae Hyun itu menduga foto yang ditemukan Goo Hye Sun adalah mantan pacar Ahn Jae Hyun. Kisah itu pernah diungkapkan oleh bintang Boys Before Flowers ini dalam program Newlywed Diary yang mereka bintangi pada 2017.

"Dia mengklaim cerita itu seolah baru terjadi setelah pernikahan," imbuh kerabat Ahn Jae Hyun tersebut.

Dalam salah satu episode Newlywed Diary, Goo Hye Sun pernah mengatakan, melihat foto mantan pacar suaminya. Kala itu, sang aktris sempat kesal dan membutuhkan waktu untuk sendiri.

Sebelumnya, tuduhan perselingkuhan Ahn Jae Hyun menyasar pada nama Kim Seul Gi dan Oh Yeon So. Dua aktris itu diketahui tengah terlibat proyek bersama Ahn Jae Hyun dalam serial People with Flaws.

Namun hal ini cepat-cepat dibantah perwakilan sang artis. Dikatakan jika Kim Seul Gi tidak ada hubungan dengan permasalah Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun. "Teori-teori skandal itu salah," tegas agensi bintang Oh My Ghostess tersebut.

Tak jauh berbeda, pihak Oh Yeon So juga membantah pernyataan Goo Hye Sun. Bahkan agensi sang aktris mengancam akan mengambil langkah tegas untuk membawa tuduhan itu ke ranah hukum.*

