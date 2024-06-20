Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Goo Hye Sun Lanjut S2, Ambil Ilmu Jurnalistik di KAIST

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |15:28 WIB
Goo Hye Sun Lanjut S2, Ambil Ilmu Jurnalistik di KAIST
Goo Hye Sun lanjut S2, ambil Ilmu Jurnalistik di KAIST. (Foto: KBS)
A
A
A

SEOUL - Goo Hye Sun akan melanjutkan pendidikan pascasarjana di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Hal tersebut diungkapkan aktris Boys Over Flowers itu lewat unggahannya di Instagram, pada 20 Juni 2024.

Dalam unggahannya, sang aktris mengunggah sertifikat penerimaan Goo Hye Sun di universitas paling bergengsi di Korea Selatan tersebut. Dalam sertifikat itu, tertera nama, tanggal lahir, dan jurusan di mana dia akan bergabung.

“Ada kabar mengejutkan di pagi hari. Aku diterima di program pascasarjana Ilmu Jurnalistik KAIST,” ujar Goo Hye Sun melengkapi unggahan fotonya tersebut, seperti dikutip Okezone pada Kamis (20/6/2024).

Unggahan sang aktris tersebut kemudian ramai dipenuhi ucapan selamat dari para penggemar sang aktris. “Goo Hye Sun adalah perempuan dengan kecantikan dan kecerdasan,” ujar akun @minokoo******.

Goo Hye Sun lanjut S2 Ilmu Jurnalistik KAIST. (Foto: Instagram/@kookoo900)

Akun @nisananajma****** mengatakan, “Selamat! Aku iri loh sama perempuan yang mau berjuang meningkatkan kualitas dirinya. Kami bangga padamu, Eonni.” Akun @rie**** menambahkan, “Selamat, sungguh capaian luar biasa."

Goo Hye Sun meraih gelar sarjana dari Jurusan Film Universitas Sungkyunkwan, pada 23 Februari 2024. Dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya setelah 13 tahun cuti akibat kesibukannya di dunia akting.*

(SIS)

