Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:30 WIB
Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai
Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai. (Foto: Styler)
A
A
A

SEOUL - Goo Hye Sun menyentil program variety show yang masih mengaitkan dirinya dengan sang mantan suami, Ahn Jae Hyun. 

Lewat unggahannya di Instagram, aktris Boys Before Flower itu tak terima karena Ahn Jae Hyun masih membahas perceraian mereka yang terjadi 5 tahun silam.

Padahal, ada perjanjian tak tertulis yang mereka sepakati sebelum akhirnya berdamai dan resmi bercerai pada 15 Juli 2020. 

Sidang Mediasi Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun Digelar Bulan Depan
Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai. (Foto: Marie Claire)

"Saat itu, kami sepakat untuk tidak membahas perceraian ke depannya. Meski bukan kesepakatan tertulis, bagiku itu adalah janji yang harus dipegang," ungkapnya.

Goo Hye Sun menilai, membahas perceraian lewat acara TV, walaupun konteksnya bercanda, berpotensi untuk membuka lama. Padahal, dia perlu waktu yang lama sembuh dari trauma perceraian.

"Aku berharap, masih ada hati nurani di industri hiburan. Jika ada orang tak nyaman atas selorohanmu maka itu bukan lagi bercanda," imbuhnya.

Pada akhir unggahannya, Goo Hye Sun meminta semua pihak untuk tidak menjadikan kehidupan pribadinya sebagai becandaan di layar kaca.*
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161751/goo_hye_sun_dan_ahn_jae_hyun-KvEw_large.jpg
Aturan Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun selama Menikah Kembali Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023793/goo-hye-sun-lanjut-s2-ambil-ilmu-jurnalistik-di-kaist-I0b2xyLa46.jpg
Goo Hye Sun Lanjut S2, Ambil Ilmu Jurnalistik di KAIST
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/08/33/2306105/gara-gara-boys-over-flowers-goo-hye-sun-geger-otak-dan-putus-cinta-9Uh4X86KgN.jpg
Gara-Gara Boys Over Flowers, Goo Hye Sun Geger Otak dan Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/02/33/2302562/program-tv-baru-goo-hye-sun-setelah-cerai-dari-ahn-jae-hyun-9yzQADOXfr.jpg
Program TV Baru Goo Hye Sun setelah Cerai dari Ahn Jae Hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/24/33/2121218/goo-hye-sun-bicara-soal-perceraian-ahn-jae-hyun-hapus-feed-instagram-38GBAWTfES.jpg
Goo Hye Sun Bicara soal Perceraian, Ahn Jae Hyun Hapus Feed Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/11/33/2115786/goo-hye-sun-beberkan-bukti-perselingkuhan-ahn-jae-hyun-ke-instagram-mAhic1JPU4.jpg
Goo Hye Sun Beberkan Bukti Perselingkuhan Ahn Jae Hyun ke Instagram
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement