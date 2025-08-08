Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai

Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai. (Foto: Styler)

SEOUL - Goo Hye Sun menyentil program variety show yang masih mengaitkan dirinya dengan sang mantan suami, Ahn Jae Hyun.

Lewat unggahannya di Instagram, aktris Boys Before Flower itu tak terima karena Ahn Jae Hyun masih membahas perceraian mereka yang terjadi 5 tahun silam.

Padahal, ada perjanjian tak tertulis yang mereka sepakati sebelum akhirnya berdamai dan resmi bercerai pada 15 Juli 2020.

Goo Hye Sun Kesal Masih Dikaitkan dengan Ahn Jae Hyun setelah 5 Tahun Bercerai. (Foto: Marie Claire)

"Saat itu, kami sepakat untuk tidak membahas perceraian ke depannya. Meski bukan kesepakatan tertulis, bagiku itu adalah janji yang harus dipegang," ungkapnya.

Goo Hye Sun menilai, membahas perceraian lewat acara TV, walaupun konteksnya bercanda, berpotensi untuk membuka lama. Padahal, dia perlu waktu yang lama sembuh dari trauma perceraian.

"Aku berharap, masih ada hati nurani di industri hiburan. Jika ada orang tak nyaman atas selorohanmu maka itu bukan lagi bercanda," imbuhnya.

Pada akhir unggahannya, Goo Hye Sun meminta semua pihak untuk tidak menjadikan kehidupan pribadinya sebagai becandaan di layar kaca.*



(SIS)