HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aturan Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun selama Menikah Kembali Viral

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |12:30 WIB
Aturan Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun selama Menikah Kembali Viral
Aturan Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun selama Menikah Kembali Viral. (Foto: Marie Claire)
SEOUL - 'Aturan' pernikahan Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun kembali viral setelah sang aktris mengkritik mantan suaminya karena membahas perceraian mereka di program TV.

Aturan tulisan tangan yang dibuat kedua aktor Blood tersebut saat masih menikah sebenarnya pernah diunggah Goo Hye Sun di Instagram.

Dalam foto tersebut, terlihat Ahn Jae Hyun menuliskan 'Tidak ada' terkait aturan darinya untuk sang istri. Sementara Goo Hye Sun, punya 12 aturan yang harus dipatuhi sang aktor.

Poin-poin itu di antaranya: jika minum-minum di luar hanya boleh sampai pukul 23.00 KST, minum jangan sampai mabuk, jangan keras kepala, dan jangan melakukan sesuatu yang melukai satu sama lain.

Lainnya: simpan kembali pakaianmu jika tak jadi dipakai, setelah makan bersihkan piringmu sendiri, dan letakkan pakaian kotor ke ruang laundry.  

Aturan Pernikahan Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun
Aturan Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun selama Menikah Kembali Viral. (Foto: Instagram/Goo Hye Sun)

Poin selanjutnya adalah meskipun kau merasa tenang karena alkoloh, jangan membentak, menampar, dan melakukan kekerasan lainnya. 

"Pulanglah sebelum tengah malam, kecuali kau sedang syuting, bersihkan litter box kucing sekali seminggu, berhati-hatilah dengan kata-katamu, dan rapikan sepatumu."

Aturan pernikahan Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun saat masih menikah itu ramai dikomentari warganet. Beberapa netizen mengaku, paham kenapa akhirnya pasangan itu memutuskan bercerai. 

"Dengan semua aturan itu, tak heran mereka bercerai. Ada beberapa aturan yang memang penting. Tapi inti menikah adalah saling menyesuaikan diri satu sama lain," ujar seorang warganet dikutip dari Koreaboo, Minggu (10/8/2025).

Lainnya menuliskan, "Jika dilihat lagi apa yang ditulis Goo Hye Sun untuk Ahn Jae Hyun sebenarnya tidak ada yang terlalu penting."

 

