JAKARTA - Westlife mempersiapkan album baru sebaik mungkin. Demi bisa memuaskan hasrat penggemar yang telah menunggu lama, Westlife bekerja sama dengan musisi ternama Ed Sheeran.

Tak cuma itu, untuk mendukung kualitas lagu yang dihadirkan, Westlife menghabiskan waktu berbulan-bulan di studio rekaman. Boyband yang digawangi oleh Nicky Byrne, Kian Egan, Shane Filan dan Mark Feehily ini tak ingin setengah-setengah menyajikan karya terbaiknya.

Baca Juga:

4 Fakta Menarik Konser Westlife di Kuil Sam Poo Kong

Westlife Tutup Rangkaian Tur Reuni di Kuil Sam Poo Kong

"Kami menggarap album Spectrum berbulan-bulan di studio rekaman. Kami berharap kalian menerima album terbaru kami yang akan dirilis November nanti,” kata Nicky Byrne.

Dalam konser tur WESTLIFE THE TWENTY TOUR 2019, Westlife telah memperkenalkan tiga lagu dari album barunya yakni, Hello My Love, Better Man dan Dynamite. Lagu yang mewakili warna dan ciri khas mereka.

Seperti diketahui Westlife menggelar konser spektakuler dalam penutupan konser reuni di Indonesia. Bersama promotor Rajawali Indonesia, Westlife hadir di Candi Borobudur dan Kuil Sam Poo Kong. Perpaduan nilai budaya dan musik berkualitas membuat fans setia yang hadir begitu semangat menyaksikan konser kelas dunia.

Baca Juga:

Klaim Filmnya Bersaing dengan Avengers: Infinity War, Livi Zheng Dihujat Netizen

Dinar Candy Bocorkan Sosok Youtuber yang Dekat dengan DJ Bebby Fey





Sama seperti konser sebelumnya, setlist konser Westlife tak berbeda. Mereka membawakan lagu seperti Hello My Love, Swear It Again, What About Now, My Love, When You're Looking Like That, Uptown Girl, If I Let You Go, Better Man, Another One Bites the Dust, Radio Gaga, I Want to Break Free, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, We Will Rock You, We Are the Champions, I Have a Dream, Unbreakable, Fool Again, I Lay My Love on You, Dynamite, You Raise Me Up, Flying Without Wings, dan World of Our Own.